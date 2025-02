VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: la partita con l'Inter e i commenti in diretta sulla gara di San Siro

Questa sera alle ore 21:00 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà della partita contro l'Inter, in contemporanea con la puntata odierna, e naturalmente non mancheranno i commenti in diretta sul match di San Siro.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'ex giocatore gigliato Celeste Pin, il DS Fabio Ciatti e anche un'altra vecchia conoscenza della Fiorentina Daniel Agyei. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

La DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/it/diretta-tvl