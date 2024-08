Continuano le cessioni di lusso in casa Monza: un giocatore seguito anche dalla Fiorentina si accasa a Marsiglia

Adesso è ufficiale, l'Inter cede in prestito Valentin Carboni al Marsiglia. Lo ha comunicato il club nerazzurro con una nota pubblicata sul sito:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione", si legge nella nota. Nei giorni scorsi il calciatore argentino ha firmato anche il suo rinnovo con il club nerazzurro fino al 2029.

Ricordiamo che l'argentino era stato seguito con forte interesse anche dalla Fiorentina, prima di virare su un altro ex centrocampista del Monza, ovvero Colpani. Ad ogni modo, il club viola vuole assolutamente chiudere in quel ruolo per Gudmundsson, al momento “congelato” dal Genoa poiché manca il sostituto.