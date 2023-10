Primavera, Frosinone-Fiorentina: Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Dopo il pareggio ottenuto nel primo incontro al Viola Park contro il Milan, alle ore 11:00 riparte il cammino della Primavera della Fiorentina che sarà ospite del Frosinone per la sesta giornata di campionato. Ai gigliati serve una vittoria per muovere la classifica contro i giallo blu, fanalino di coda e ancora a zero punti in graduatoria. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro con le parole dei protagonisti al termine del match!