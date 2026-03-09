Viareggio Cup, Fiorentina-Vis Pesaro: La formazione ufficiale viola. Segui la DIRETTA testuale della partita su Fiorentinanews.com
Fiorentina - Vis Pesaro
FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Colaciuri, Melani, Boskovic, Perrotti; Martini, Guidorizzi, Mataran; Beldenti; Kone, Croci.
A disp.: Magalotti, Pinzani, Durante, Fattori, Giusto, Niang, Cianciulli, Angeloni, Morazzini, Pietropaolo, Clarizia.
All.: Marco Capparella
Esordio nella Viareggio Cup per la Fiorentina di mister Capparella, pronta ad affrontare la Vis Pesaro. Cambio di avversario per la squadra viola, che inizialmente avrebbe dovuto affrontare i nigeriani dell'Enugu Rangers. La squadra africana però non potrà raggiungere l'Italia per i conflitti in atto in Medio Oriente.
