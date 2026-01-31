Napoli-Fiorentina 2-1, in campo anche Fazzini. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

​​

Napoli-Fiorentina 2-1 (10' Vergara, 48' Gutierrez, 57' Solomon)

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens (69' Ranieri); Fagioli, Brescianini (69' Kean), Fabbian (46' Mandragora); Solomon (69' Parisi), Piccoli, Gudmundsson (79' Fazzini).

  • 83'
    substitution
    Cambio nel Napoli: esce Vergara, va in campo Giovane.

  • 82'
    Fiorentina che ha velocizzato il gioco, ma il Napoli adesso sta concedendo pochissimo.

  • 79'
    substitution
    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Gudmundsso, tocca a Fazzini.

  • 78'
    Gioco fermo per una manata a Vergara data involontariamente da Parisi.

  • 78'
    Bell'azione di Piccoli che si gira sul diretto marcatore e poi prova a cercare qualcuno in area, il pallone arriva invece a Mandragora che da fuori tira, devia il pallone la difesa partenopea.

  • 75'
    Occasione per la Fiorentina!

    Gudmundsson serve Kean che va al tiro con il destro, para Meret!

  • 74'
    Ci prova Kean da sinistra calciando con il destro e prendendo il palo, ma c'era fuorigioco.

  • 72'
    Ritmi calati in campo, con il Napoli che ora cerca di fare possesso palla e la Fiorentina che deve trovare il modo di soprendere la linea difensiva europea.

  • 69'
    substitution
    Triplo cambio per la Fiorentina: escono Brescianini e Solomon, tornano in campo dopo i rispettivi infortuni Kean e Parisi. Esce anche Gosens, tocca a Ranieri

  • 66'
    Occasione per il Napoli

    Lobotka lancia Elmas che serve Hojlund in area, l'attaccante del Napoli temporeggia nel tiro, Pongracic lo rimonta e la sua conclusione finsce tra i guantoni di De Gea.

  • 63'
    Fiorentina che torna in area del Napoli, pallone per Piccoli che di testa però manda fuori il pallone.

  • 61'
    Ci prova Hojlund in area, tiro parato da De Gea.

  • 59'
    Torna subito all'attacco il Napoli con Spinazzola che mette il mezzo il pallone, va Elmas a calciare senza però trovare la porta.

  • 57'
    goal
    Gol della Fiorentina!

    GOOOOL! SOLOMON! Grande iniziativa di Dodô che a tutta velocità serve il pallone per Piccoli, il quale salta l'uomo e tira in porta, para Meret e sulla ribattuta Solomon spedisce il pallone in porta che riapre la gara e siglando il suo primo gol in maglia viola!

  • 54'
    yellow_card
    Ammonito Buongiorno per una trattenuta su Piccoli.

  • 51'
    Pallone in controbalzo, lo stoppa Mandragora di petto e conclude verso la porta, tiro che finisce alto.

  • 48'
    goal
    Secondo gol del Napoli

    Gol del Napoli: Gutierrez prende la mira da destra e calcia sul secondo palo per il 2-0.

  • 47'
    Si mette subito in mostra Mandragora calciando una punizione con il pallone che esce di poco.

  • 46'
    substitution
    Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Fabbian, va in campo Mandragora.

  • 50'
    Il primo tempo si chiude con il Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina: i viola hanno avuto una grande doppia occasione con il palo colpito da Piccoli e con Gudmmunsson sottoporta, occasione sventata da Meret.

  • 48'
    Ci prova Olivera da fuori, conclusione alta.

  • 45'
    Ci saranno cinque minuti di recupero.

  • 45'
    Va alla battuta della punizione McTominay, pallone che finisce sul fondo.

  • 43'
    yellow_card
    Ammonito Fabbian per aver fermato fallosamente MCTominay al limite dell'area.

  • 40'
    Errore di Fagioli e pallone che va sui piedi di Vergara, il quale serve Hojlund per il tiro senza però inquadrare il bersaglio.

  • 37'
    Doppia occasione per il Napoli

    Slalom di Elmas in area, lo ferma con il piede Brescianini e sul rimpallo ci prova MCTominay, para De Gea.

  • 34'
    Napoli che ha ripreso in mano il gioco, la Fiorentina però rimane alta con il baricentro. 

  • 31'
    Va al cross teso nel mezzo Solomon, chiude tutto la difesa del Napoli. Ma ora la Fiorentina si sta facendo vedere in attacco.

  • 28'
    Si fa male Di Lorenzo, non ce la fa a proseguire: al suo posto va in campo Olivera

  • 25'
    Clamorosa doppia occasione per la Fiorentina!

    Calcio di punizione per i viola, Fagioli pennella per Piccoli che stacca di testa centrando in pieno il palo; poi, sullo sviluppo dell'azione, Fabbian serve Gudmundsson che ci prova di testa da due passi dalla porta, ma Meret compie una grande parata.

  • 22'
    Che occasione del Napoli!

    Di Lorenzo mette un pallone nel mezzo, mischia in area con Hojlund che ci prova di tacco, ce la fa la difesa viola a fare muro ed allontanare il pallone.

  • 21'
    Napoli che continua a sviluppare gioco, la Fiorentina non esce dalla sua metà campo.

  • 18'
    Assalto del Napoli in area viola, con Hojlund che dopo una serie di finte viene fermato da Comuzzo.

  • 16'
    Ancora Napoli con Spinazzola che crossa sull'altro lato per MCTominay che prova la rovesciata senza inquadrare però la porta.

  • 12'
    Gioco fermo per una botta presa al ginocchio da Pongracic, ma il difensore viola sembra poter continuare.

  • 10'
    goal
    Gol del Napoli: lancio per Vergara che scappa via a Brescianini, difesa della Fiorentina che resta ferma, l'attaccante si invola verso la porta e calcia per l'1-0 dei suoi.

  • 8'
    Insiste il Napoli all'attacco, con Vergara che trova Gutierrez: la conclusione dell'esterno dei partenopei esce sul fondo nei pressi del palo difeso da De Gea.

  • 6'
    Azione del Napoli con McTominay che mette nel mezzo il pallone per Hojlund, allontana il pallone Comuzzo.

  • 3'
    Vergara si fa trovare subito in area dopo un pallone recuperato da Juan Jesus, chiude l'azione del Napoli Pongracic.

  • 1'
    Inizia la gara al 'Maradona! Forza viola!

