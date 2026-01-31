Napoli-Fiorentina 2-1, in campo anche Fazzini. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Napoli-Fiorentina 2-1 (10' Vergara, 48' Gutierrez, 57' Solomon)
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens (69' Ranieri); Fagioli, Brescianini (69' Kean), Fabbian (46' Mandragora); Solomon (69' Parisi), Piccoli, Gudmundsson (79' Fazzini).
-
83'
Cambio nel Napoli: esce Vergara, va in campo Giovane.
-
82'
Fiorentina che ha velocizzato il gioco, ma il Napoli adesso sta concedendo pochissimo.
-
79'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Gudmundsso, tocca a Fazzini.
-
78'
Gioco fermo per una manata a Vergara data involontariamente da Parisi.
-
78'
Bell'azione di Piccoli che si gira sul diretto marcatore e poi prova a cercare qualcuno in area, il pallone arriva invece a Mandragora che da fuori tira, devia il pallone la difesa partenopea.
-
75'
Occasione per la Fiorentina!
Gudmundsson serve Kean che va al tiro con il destro, para Meret!
-
74'
Ci prova Kean da sinistra calciando con il destro e prendendo il palo, ma c'era fuorigioco.
-
72'
Ritmi calati in campo, con il Napoli che ora cerca di fare possesso palla e la Fiorentina che deve trovare il modo di soprendere la linea difensiva europea.
-
69'
Triplo cambio per la Fiorentina: escono Brescianini e Solomon, tornano in campo dopo i rispettivi infortuni Kean e Parisi. Esce anche Gosens, tocca a Ranieri
-
66'
Occasione per il Napoli
Lobotka lancia Elmas che serve Hojlund in area, l'attaccante del Napoli temporeggia nel tiro, Pongracic lo rimonta e la sua conclusione finsce tra i guantoni di De Gea.
-
63'
Fiorentina che torna in area del Napoli, pallone per Piccoli che di testa però manda fuori il pallone.
-
61'
Ci prova Hojlund in area, tiro parato da De Gea.
-
59'
Torna subito all'attacco il Napoli con Spinazzola che mette il mezzo il pallone, va Elmas a calciare senza però trovare la porta.
-
57'
Gol della Fiorentina!
GOOOOL! SOLOMON! Grande iniziativa di Dodô che a tutta velocità serve il pallone per Piccoli, il quale salta l'uomo e tira in porta, para Meret e sulla ribattuta Solomon spedisce il pallone in porta che riapre la gara e siglando il suo primo gol in maglia viola!
-
54'
Ammonito Buongiorno per una trattenuta su Piccoli.
-
51'
Pallone in controbalzo, lo stoppa Mandragora di petto e conclude verso la porta, tiro che finisce alto.
-
48'
Secondo gol del Napoli
Gol del Napoli: Gutierrez prende la mira da destra e calcia sul secondo palo per il 2-0.
-
47'
Si mette subito in mostra Mandragora calciando una punizione con il pallone che esce di poco.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Fabbian, va in campo Mandragora.
-
50'
Il primo tempo si chiude con il Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina: i viola hanno avuto una grande doppia occasione con il palo colpito da Piccoli e con Gudmmunsson sottoporta, occasione sventata da Meret.
-
48'
Ci prova Olivera da fuori, conclusione alta.
-
45'
Ci saranno cinque minuti di recupero.
-
45'
Va alla battuta della punizione McTominay, pallone che finisce sul fondo.
-
43'
Ammonito Fabbian per aver fermato fallosamente MCTominay al limite dell'area.
-
40'
Errore di Fagioli e pallone che va sui piedi di Vergara, il quale serve Hojlund per il tiro senza però inquadrare il bersaglio.
-
37'
Doppia occasione per il Napoli
Slalom di Elmas in area, lo ferma con il piede Brescianini e sul rimpallo ci prova MCTominay, para De Gea.
-
34'
Napoli che ha ripreso in mano il gioco, la Fiorentina però rimane alta con il baricentro.
-
31'
Va al cross teso nel mezzo Solomon, chiude tutto la difesa del Napoli. Ma ora la Fiorentina si sta facendo vedere in attacco.
-
28'
Si fa male Di Lorenzo, non ce la fa a proseguire: al suo posto va in campo Olivera
-
25'
Clamorosa doppia occasione per la Fiorentina!
Calcio di punizione per i viola, Fagioli pennella per Piccoli che stacca di testa centrando in pieno il palo; poi, sullo sviluppo dell'azione, Fabbian serve Gudmundsson che ci prova di testa da due passi dalla porta, ma Meret compie una grande parata.
-
22'
Che occasione del Napoli!
Di Lorenzo mette un pallone nel mezzo, mischia in area con Hojlund che ci prova di tacco, ce la fa la difesa viola a fare muro ed allontanare il pallone.
-
21'
Napoli che continua a sviluppare gioco, la Fiorentina non esce dalla sua metà campo.
-
18'
Assalto del Napoli in area viola, con Hojlund che dopo una serie di finte viene fermato da Comuzzo.
-
16'
Ancora Napoli con Spinazzola che crossa sull'altro lato per MCTominay che prova la rovesciata senza inquadrare però la porta.
-
12'
Gioco fermo per una botta presa al ginocchio da Pongracic, ma il difensore viola sembra poter continuare.
-
10'
Gol del Napoli: lancio per Vergara che scappa via a Brescianini, difesa della Fiorentina che resta ferma, l'attaccante si invola verso la porta e calcia per l'1-0 dei suoi.
-
8'
Insiste il Napoli all'attacco, con Vergara che trova Gutierrez: la conclusione dell'esterno dei partenopei esce sul fondo nei pressi del palo difeso da De Gea.
-
6'
Azione del Napoli con McTominay che mette nel mezzo il pallone per Hojlund, allontana il pallone Comuzzo.
-
3'
Vergara si fa trovare subito in area dopo un pallone recuperato da Juan Jesus, chiude l'azione del Napoli Pongracic.
-
1'
Inizia la gara al 'Maradona! Forza viola!