Mentre cerca di riprendersi dall'infortunio, Mina va a spasso per le calle della Laguna - FOTO

Yerry Mina, che ci crediate o meno, è un giocatore della Fiorentina. Perdonateci la battuta, ma gli zero minuti sin qui in stagione e l'infortunio con la Nazionale non ci permettono di darvi garanzie sulla data del suo rientro in campo. Ma, in tutto ciò, il giocatore si gode il weekend libero (ovviamente non è stato chiamato in Nazionale) per visitare il nostro Paese.

E allora eccolo qui (più sotto) Yerry che si gode le calle veneziane insieme a compagna e figlia, in attesa di riprendere il lavoro differenziato al Viola Park. Mentre auguriamo un buon riposo al ragazzo, speriamo davvero di vederlo al più presto indossare la casacca viola.