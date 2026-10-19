Disastro Di Bello, Fiorentina chiaramente danneggiata. Anche il gol annullato a Pongracic fa discutere
Due episodi alimentano le polemiche sulla direzione di Marco Di Bello in Fiorentina-Como: il contatto tra Luis Milla e Pedro Gonçalves nell’azione del primo gol dei lariani e la rete del possibile 2-2 annullata a Marin Pongracic.
Fallo netto
Nel primo caso, trattenuta sul petto del portoghese, accompagnata da un contatto sulla gamba sinistra all’altezza del polpaccio. Una dinamica che non lascia dubbi sulla regolarità (o per meglio dire sull'irregolarità) dell’azione e sul mancato intervento del VAR Paterna. A rendere ancora più controversa la gestione dei contatti è il fallo precedentemente fischiato dall'arbitro a Gonçalves su Caqueret, apparso decisamente meno evidente.
Fuorigioco automatico in pappa
L’altro episodio riguarda il pareggio cancellato a Pongracic dopo una lunga verifica. Secondo la ricostruzione proposta, il mancato funzionamento del fuorigioco semiautomatico avrebbe reso necessario utilizzare il sistema alternativo Cross AIR 3D.
Una decisione sul filo dei centimetri che lascia interrogativi sull’individuazione della posizione irregolare del croato. Inutile dire che entrambi gli episodi sono stati decisivi ai fini del risultato finale.