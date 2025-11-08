Il Nottingham Forest sbatte contro Christensen. Lo Sturm Graz celebra il portiere danese dopo il rigore parato in Europa League - VIDEO

Se la Fiorentina di Daniele Galloppa, approdato in prima squadra in attesa della definizione del contratto con Paolo Vanoli, è uscita dal senza gioie dal turno europeo, c'è un ex viola che è stato vero e proprio protagonista giovedì. Stiamo parlando del portiere austriaco Oliver Chistensen, ancora di proprietà gigliata, che nel pareggio casalingo del suo Sturm Graz contro il Nottingham Forest, dove gioca l'altro ex viola Nikola Milenkovic, è stato determinante.

Il portiere danese ha salvato il suo Sturm Graz contro il Nottingham Forest: para un rigore a Gibbs White

Il portiere classe ‘99 oltre a compiere tante parate decisive, si è reso protagonista della sfida quando al 35’ del primo tempo ha ipnotizzato l'inglese Gibbs-White dagli undici metri. E nelle ultime ore lo stesso Sturm Graz ha voluto celebrare il portiere gigliato con un post sui propri canali social.

Il video della parata di Christensen in Europa League

Questo il post Instagram pubblicato dal club austriaco: