Fiorentina-Milan: 0-0, primo tempo in corso. Segui la diretta testuale su FiorentinaNews.Com

Redazione /

Fiorentina-Milan 0-0

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. 

Reti: 

 

  • 8'
    Altro cross basso pericoloso della Fiorentina, stavolta è Ndour a mettere la palla dentro. Però nessun giocatore viola riesce ad intervenire sotto porta. 

  • 6'
    Cross basso pericoloso da sinistra, partito dal piedino di Gudmundsson. Maignan in uscita bassa blocca il pallone che aveva appena sfilato Gosens. 

  • 5'
    Saelemakers verticalizza per Loftus-Cheek, ottima la chiusura al limite dell'area di Comuzzo che interrompe una manovra potenzialmente pericolosa del Milan. 

  • 3'
    Prima conclusione della partita. E' la Fiorentina a provarci da una ventina di metri con Gosens, che mette il pallone alto sopra la traversa, anche se non di molto. 

  • 2'
    Subito forte l'urlo del Franchi per incitare la squadra e per far sentire il sostegno ai giocatori in campo. 

  • 1'
    match_started
    Via alla partita. Il primo pallone della gara viene gestito dal Milan. 

