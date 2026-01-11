Fiorentina-Milan: 0-0, primo tempo in corso. Segui la diretta testuale su FiorentinaNews.Com
Fiorentina-Milan 0-0
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean.
Reti:
-
8'
Altro cross basso pericoloso della Fiorentina, stavolta è Ndour a mettere la palla dentro. Però nessun giocatore viola riesce ad intervenire sotto porta.
-
6'
Cross basso pericoloso da sinistra, partito dal piedino di Gudmundsson. Maignan in uscita bassa blocca il pallone che aveva appena sfilato Gosens.
-
5'
Saelemakers verticalizza per Loftus-Cheek, ottima la chiusura al limite dell'area di Comuzzo che interrompe una manovra potenzialmente pericolosa del Milan.
-
3'
Prima conclusione della partita. E' la Fiorentina a provarci da una ventina di metri con Gosens, che mette il pallone alto sopra la traversa, anche se non di molto.
-
2'
Subito forte l'urlo del Franchi per incitare la squadra e per far sentire il sostegno ai giocatori in campo.
-
1'
Via alla partita. Il primo pallone della gara viene gestito dal Milan.