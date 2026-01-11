La Fiorentina si fa riagguantare dal Milan al 90' e si fa sfuggire una vittoria che sarebbe stata fondamentale
Fiorentina-Milan 1-1 (65' Comuzzo, 90' Nkunku)
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (82' Gosens); Fagioli; Parisi (82' Fortini), Mandragora (64' Brescianini), Ndour, Gudmundsson (82' Solomon); Kean.
-
97'
Finisce la gara: è 1-1 tra Fiorentina e Milan. Al gol messo a segno da Comuzzo ha pareggiato Nkuku all'89'. Da segnalare la traversa colpita da Brescianini in pieno recupero del secondo tempo.
-
95'
Traversa della Fiorentina!
Pallone per Brescianini in area, il nuovo centrocampista viola calcia centrando in pieno la traversa!
-
92'
Ammonito Fofana per fallo commesso su Dodò.
-
91'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Ndour, tocca a Sohm.
-
90'
Assegnati sette minuti di recupero.
-
89'
Gol del Milan
Gol del Milan. Fofana pesca Nkunku in area che spedisce il pallone sotto la traversa per il pareggio.
-
88'
Ci prova Ricci da fuori, conclusione che finisce sul fondo scorrendo vicino al secondo palo.
-
85'
Arriva in area Rabiot, lo chiude tempestivamente al momento del cross Pongracic.
-
84'
Ammonito Rabiot per fallo commesso su Dodò.
-
82'
Triplo cambio per la Fiorentina: escono Gosens, Parisi e Gudmundsson, vanno in campo Ranieri, Fortini e Solomon.
-
79'
Calcio di punizione del Milan, Bartesaghi spara alto il pallone.
-
79'
Ammonito Fagioli per fallo commesso appena fuori dall'area su Saelemaekers.
-
78'
Altro contropiede della Fiorentina con Parisi che stavolta serve Gudmundsson sull'altro lato ma non trova però con il destro la conclusione.
-
75'
Contropiede della Fiorentina con Parisi che si sposta al limite dell'area per servire Brescianini, il quale però calcia alto.
-
74'
Ultimo cambio per il Milan: esce Pavlovic, va in campo Nkunku.
-
73'
Fagioli vede Parisi smarcato a destra e lo serve, il terzino viola va alla conclusione sul primo palo e Maignan para.
-
71'
Fiorentina che manovra il pallone nella metà campo del Milan, con i rossoneri che ancora non hanno reagito al gol incassato.
-
68'
Gioco fermo per uno scontro aereo tra Comuzzo e Pavlovic, medicati con tanto di turbante entrambi.
-
65'
Gol della Fiorentina!
GOOOOOL! COMUZZO! Calcio d'angolo di Gudmundsson e stacca di testa il difensore viola per l'1-0 dei viola!!!!
-
64'
Cambio nella Fiorentina: esce Mandragora, fa il suo esordio in maglia viola Brescianini.
-
63'
Fagioli serve Ndour in area, la conclusione del centrocampista viola viene deviata dalla retroguardia del Milan.
-
62'
Altro cambio per il Milan: esce Loftus-Cheek, va in campo Fofana.
-
61'
Occasione per la Fiorentina!
Va al cross Dodò, pallone in mezzo all'area per Gosens che stacca di testa, para Maignan!
-
59'
Triplo cambio per il Milan: escono Estupinan, Jashari, Fullkrug, vanno in campo Bartesaghi, Rabiot e Leao.
-
58'
Attacca ancora la Fiorentina, con Dodò che recupera un pallone perso da Pulisic e lo serve a Kean che cerca la conclusione forte sul secondo palo, il pallone attraversa tutta l'area e non ci va nessun compagno in maglia viola.
-
56'
Dodò prova la conclusione invece di servire Kean indisturbato in mezzo all'area, pallone deviato dalla difesa del Milan.
-
53'
Ammonito Estupinan per una trattenuta su Kean dopo che quest'ultimo lo aveva dribblato.
-
51'
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Fiorentina va alla conclusione Parisi, pallone che finisce tra le braccia di Maignan.
-
48'
Cross in are di Pulisic, va di testa Loftus-Cheek mandando però fuori il pallone.
-
46'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.
-
48'
Il primo tempo tra Fiorentina e Milan si chiude sullo 0-0.
-
48'
Fiorentina che torna all'attacco con un tiro-cross di Dodò intercettato da Maignan.
-
47'
Proteste da parte del tecnico viola Vanoli a seguito di un calcio di punizione concesso al Milan, l'arbitro prima lo ammonisce e poi lo espelle.
-
45'
Ci saranno quattro minuti di recupero.
-
44'
Si fa male Saelemaekers in un contrasto con Gudmundsson, gioco fermo.
-
42'
Ci prova Gudmundsson preparando la conclusione di destro in area, tiro potente che però finisce fuori.
-
38'
Occasione per la Fiorentina!
Cross di Parisi e pallone in area dove sbuca Ndour che ci prova di testa, para Maignan.
-
38'
Conclusione di Gabbia dal limite dell'area, pallone spedito alto.
-
36'
Gudmundsson si ritrova sui piedi una palla servitagli inavvertitamente da Estupinian. Arriva al limite dell'area e calcia, ma il suo destro viene ribattuto da un avversario.
-
34'
Iniziativa personale di Parisi, che prova a passare in mezzo a due avversari del Milan. E quasi ci riesce. Azione vanificata dall'intervento di un milanista in ripiegamento all'altezza dell'area piccola rossonera.
-
31'
Il primo ammonito della partita è Kean che ha protestato nei confronti dell'arbitro Massa. A giudizio dell'attaccante c'era un fallo su di lui sulla trequarti del Milan, mentre il direttore di gara è stato di altro avviso.
-
30'
Sinistro di Gosens radente basso, dietro al difesa del Milan. Altra palla potenzialmente buona che non viene raccolta da nessuno.
-
27'
Nessun fallo su Parisi nell'azione precedente. Il controllo del Var non comporta una revisione dell'azione.
-
26'
Cross di Gudmundsson dalla sinistra per Parisi che cade in area di rigore del Milan. Sulla ripartenza, Pulisic si lancia in uno contro uno con Comuzzo. Sinistro dell'americano messo troppo largo in diagonale.
-
23'
Colpo di testa di Gabbia su azione d'angolo per il Milan. Respinge De Gea, attentissimo nella circostanza.
-
21'
Ancora una volta il Milan pericolosissimo. Pulisic troppo libero cerca e trova l'uno-due con Fullkrug e davanti a De Gea, calcia addosso al portierone viola. Su questo asse i rossoneri stanno facendo male ai viola purtroppo.
-
20'
Gabbia usa le maniere forti per marcare Kean. L'arbitro fischia fallo a metà campo, ma il centravanti si lamente perché è già la terza volta che succede una cosa simile ed è il primo fallo che viene sanzionato dal direttore di gara.
-
18'
Clamorosa occasione per il Milan con Pulisic che si presenta davanti a De Gea, lo salta anche e mette fuori, sull'esterno della rete, allungandosi un po' troppo la palla sull'ultimo tocco. Nell'azione Gosens finisce a terra dentro la porta viola dopo uno scontro con lo stesso De Gea.
-
14'
Gudmundsson trova spazio sulla sinistra, arriva sul fondo e mette dentro. Chiusura di un milanista in angolo.
-
13'
Problemi per De Gea che, dopo essere intervenuto su Pulisic in uscita, viene colpito dall'attaccante del Milan. La sua partita però dovrebbe continuare anche se Christensen si scalda già a bordo campo.
-
11'
Succede di tutto, da una parte e dall'altra. Pongracic recupera un grande pallone sulla trequarti del Milan. Gudmundsson che aveva la possibilità di tirare in porta, serve (male) Pongracic che viene chiuso. Sulla ripartenza Pulisic si ritrova davanti a De Gea e prova a batterlo sull'uscita, ma lo spagnolo scherma la porta viola.
-
8'
Altro cross basso pericoloso della Fiorentina, stavolta è Ndour a mettere la palla dentro. Però nessun giocatore viola riesce ad intervenire sotto porta.
-
6'
Cross basso pericoloso da sinistra, partito dal piedino di Gudmundsson. Maignan in uscita bassa blocca il pallone che aveva appena sfilato Gosens.
-
5'
Saelemakers verticalizza per Loftus-Cheek, ottima la chiusura al limite dell'area di Comuzzo che interrompe una manovra potenzialmente pericolosa del Milan.
-
3'
Prima conclusione della partita. E' la Fiorentina a provarci da una ventina di metri con Gosens, che mette il pallone alto sopra la traversa, anche se non di molto.
-
2'
Subito forte l'urlo del Franchi per incitare la squadra e per far sentire il sostegno ai giocatori in campo.
-
1'
Via alla partita. Il primo pallone della gara viene gestito dal Milan.