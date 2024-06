Pradè guarda a Reggio Emilia per risvegliare il talento scandinavo. L'operazione che potrebbe fare al caso giusto

Un nome che è uscito in questi giorni per il centrocampo della Fiorentina è quello di Kristian Thorstvedt, già da due anni in Serie A, ma retrocesso col Sassuolo lo scorso maggio. Probabilmente, la maggior parte dei tifosi non farebbe i salti di gioia per questo profilo, ma bisogna anche guardare ai lati positivi di un suo possibile ingaggio.

Attenzione al talento scandinavo

Classe ‘99, 25 anni, trequartista norvegese, ma capace di giocare anche nei tre in mezzo al campo. Il suo contratto con il club di Carnevali è ancora lungo, scade nel 2027, ma la Viola ha messo gli occhi su questo fantasista mancino per cautelarsi nel caso in cui sia Bonaventura che Barak dovessero cambiare aria. Eventualità che non è del tutto da escludere. Nell’ultima stagione in neroverde, Kristian ha collezionato 36 presenze fra campionato e coppa, trovando la porta in sei occasioni, ma fermandosi anche ad un solo assist. Sono 7 - non pochi a dir la verità - i gialli subiti dallo scandinavo.

Da capire le richieste di Carnevali

Per Transfermarkt, il suo cartellino vale 8 milioni di euro, ma la Serie B potrebbe decisamente ridurre le pretese dalle parti di Reggio Emilia. Il Sassuolo, per strapparlo alla concorrenza, due estati fa lo aveva pagato la bellezza di 10 milioni al Genk, una fucina sempre ricca di talento. Firenze potrebbe costituire un grande punto di arrivo per questo ragazzo, che solo nella prima stagione in A aveva fatto intravedere di che pasta era fatto. Resteranno però da capire le richieste del Sassuolo, mai banali, soprattutto in ottica plusvalenze.