Lui si chiama Lorenzo Gori, ha 21 anni (classe 2004), fiorentino doc e fa l'attaccante. Con 27 gol realizzati in 33 partite è il capocannoniere di tutti i nove gironi di Serie D e gioca nel Ghiviborgo la sua isola felice. Ma nel suo passato, e lui spera anche nel futuro, c'è anche la Fiorentina. Lo ha raccontato a seried24.com: “Io inizio a giocare nella squadre del mio paese, il Fiesole Caldine. Poi realizzo il sogno di vestire la maglia della Fiorentina, crescendo nel settore giovanile. Fino all’Under 16 ho fatto un bel percorso, poi tra Covid e un infortunio al ginocchio in Primavera ho vissuto momenti difficili e ho perso la fiducia in me stesso. Quindi ho fatto sei mesi nella Primavera del Sassuolo dove ho ritrovato la voglia di giocare".

E sul suo futuro: “A volte faccio fatica a realizzare quanto sto facendo, comunque vivo con serenità questa fase, anche perché qua a Ghiviborgo sono bravi a tenerti coi piedi per terra. Sono contento del mio percorso, anche se a volte vedo foto di ex compagni della Primavera che sono in categorie superiori e mi fanno sentire un po’ indietro. So che devo darmi da fare per recuperare terreno, ho tanta fame e voglia di crescere ancora. Adesso penso soltanto a centrare i play off per restituire al Ghiviborgo tutto il bene che mi ha dato. Al mio procuratore dico che del futuro non voglio sapere nulla, a fine anno valuteremo con calma eventuali offerte. Chiaro che in programma c’è di fare uno step in avanti, in Serie C. Io sono un fiorentino doc, in famiglia sono tutti tifosi della Viola, quindi il sogno nel cassetto è quello di tornare a vestire la maglia della Fiorentina e segnare sotto la curva Fiesole”.