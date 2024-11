Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Fiorentina a Sportmediaset. Queste le sue parole sulla squadra di Palladino: "Sinceramente non mi aspettavo di vedere a questo punto del campionato la squadra di Palladino così in alto in classifica. Apprezzo molto il lavoro che sta facendo l'allenatore viola e senza contare che la Fiorentina deve ancora ritrovare Gudmundsson e il vero Colpani.

Domenica ci sarà l'Inter e sarà una grande partita tra due squadre che giocano un bel calcio. Sarà sicuramente interessante capire fin dove potrà arrivare e spingersi questa Fiorentina".