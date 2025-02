Primavera, Fiorentina-Cagliari: Inizia la sfida al Viola Park! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Cagliari 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi; Ievoli, Harder, Deli; Bertolini, Tarantino, Rubino.

A disp.: Leonardelli, Turnone, Elia, Romani, Sadotti, Balbo, Gudelevicius, Lamouliatte,Puzzoli, Braschi, Mazzeo.

Allenatore: Daniele Galloppa.

Occasione di vendetta per la Fiorentina Primavera, che ospita in casa il Cagliari, di cui è rimasta vittima in Coppa Italia di un'insolita eliminazione. La squadra di Pisacane ha vinto 2-0 in casa all'andata, ma i ragazzi di Galloppa sono reduci da sei vittorie in fila, in particolare l'ultima sul campo della Roma è valsa il primato solitario, e vogliono proseguire la striscia.

Appuntamento allora alle 13 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.