Centenario Viola: rivivi la DIRETTA testuale della festa della Fiorentina

Prende la parola Gabriel Omar Batistuta: “Tornare qui è un'emozione enorme, condividere il campo con tante leggende. Tante le conoscevo, altre no, ma è un piacere sapere che nella loro vita hanno vestito e onorato la maglia viola. Guardo i tifosi, la Fiesole che non vedevo da anni, ed è bellissimo. La Fiorentina e Firenze mi sono mancati tanto, le mie cose migliori da calciatore le ho fatte su questo campo e in questo stadio e ogni volta che penso al calcio penso alla Fiorentina”