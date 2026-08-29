Centenario Viola: rivivi la DIRETTA testuale della festa della Fiorentina
Centenario Viola: la festa al Franchi LIVE
-
Dedicato a noi
Torce accese al Franchi mentre viene mostrato un video dedicato a noi, gli unici e inimitabili tifosi della Fiorentina
-
Tutti in piedi al Franchi per accompagnare l'uscita delle leggende della Fiorentina
-
Spazio anche alla lirica: un tenore intona il “Nessun dorma” di Puccini, con il celebre “All'alba vincerò”. Che sia di buon auspicio…
-
Cent'anni in un video
Un video speciale che ripercorre la storia viola, dalla fondazione ad oggi, riecheggia al Franchi. Gli scudetti, i trofei, i gol di Bati, Rossi, Toni, Gilardino. Emozioni forti e una frase, alla fine, a cui oggi si fatica a credere: “Il meglio deve ancora venire”
-
Rui Costa: "A Firenze gli anni più belli della mia vita"
Prende la parola anche Manuel Rui Costa: “Non sono venuto solo per la gente, ma anche per me perché qui ho vissuto i sette anni più belli della mia vita”
-
Batistuta: "Mi mancavano tanto Firenze e la Fiorentina"
Prende la parola Gabriel Omar Batistuta: “Tornare qui è un'emozione enorme, condividere il campo con tante leggende. Tante le conoscevo, altre no, ma è un piacere sapere che nella loro vita hanno vestito e onorato la maglia viola. Guardo i tifosi, la Fiesole che non vedevo da anni, ed è bellissimo. La Fiorentina e Firenze mi sono mancati tanto, le mie cose migliori da calciatore le ho fatte su questo campo e in questo stadio e ogni volta che penso al calcio penso alla Fiorentina”
-
Fischi per De Gea e compagni
La Fiesole ricopre di fischi la squadra, guidata da De Gea e compagni. Difficile pensare a un'accoglienza diversa dopo il risultato di oggi…
-
Finita la carrellata di leggende al Franchi… anzi no! Mancano i protagonisti di oggi, e allora entrano in campo la prima squadra femminile e maschile di oggi
-
C'è solo un Borja Valerooooo
Al Franchi c'è anche il sindaco di Firenze. Funaro? No, Borja Valero!
-
Un altro fenomeno: Pepito Rossi!
Uno dei fenomeni più incredibili e al contempo sfortunati della storia del calcio: a Firenze c'è anche Pepito Rossi! E in ricordo di quel 4-2 alla Juve parte inevitabilmente il coro “chi non salta è bianconero”
-
Pochi anni, ma una classe infinita e tanto attaccamento alla maglia per Ribery! Dopo di lui in campo un grande capitano e difensore viola, Gonzalo Rodriguez!
-
Bentornato a casa, mister Prandelli!
L'ordine alfabetico ci ha fatto attendere un po', ma dopo aver visto i calciatori che con lui ci hanno fatto sognare scende in campo mister CESARE PRANDELLI
-
Gli anni di Montella e Sousa
Ed è quindi il momento dei calciatori che hanno vestito la maglia viola dal 2010 in poi, sia della squadra maschile che di quella femminile, tra cui il capitano storico Alia Guagni. Nikola Kalinic sfila in rappresentanza della bella Fiorentina di Paulo Sousa
-
Il toccante ricordo di Davide Astori
E' il momento del toccante ricordo di Davide Astori: il Franchi in piedi per lui, un applauso infinito, lacrime e commozione. “C'è solo un capitano” canta la Fiesole per omaggiare il capitano per sempre. Davide sempre con noi
-
I campioni dell'era Prandelli. Il Franchi canta per Frey, Jorgensen, Mutu e Toni
Ci sono ovviamente i calciatori degli anni straordinari di Cesare Prandelli: Dainelli, Donandel, Frey (parte il coro “Quanta f**a c'avrei coi capelli di Frey), Gilardino, Jorgensen, Liverani, Mutu (parte il coro ”Ohhh il Fenomenoooo), Pazzini e ovviamente il bomber Luca Toni
-
Gli anni Duemila
E dopo gli eroi dello scorso millennio, sul prato del Franchi cominciano a sfilare i calciatori degli anni Duemila, a partire da coloro che vissero la Fiorentina in C2 e la riportarono in Serie A
-
Gli anni Novanta non finiscono di regalare campioni straordinari: è il turno adesso di Francesco Toldo!
-
Tutti in piedi per Ranieri!
Un altro nome che si prende l'applauso scrosciante di tutto lo stadio: entra in campo mister CLAUDIO RANIERI!
-
Standing ovation anche per Rui Costa!
E rimanendo agli anni Novanta, il Franchi si alza in piedi anche per MANUEL RUI COSTA. Standing ovation per il capitano dell'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina e attuale presidente del Benfica
-
Entra in campo Batistuta!
Ed ecco il momento più atteso: entra in campo GABRIEL OMAR BATISTUTA. Musica a tutto volume e standing ovation del Franchi, con l'immancabile coro “Corri alla bandierina bomber della Fiorentina!”
-
Ovazione del Franchi per alcuni calciatori in particolare: grandi applausi per Bertoni, Galli, Iachini e standing ovation per Carlos Dunga
-
I campioni della storia viola in campo
Dopo una parte iniziale molto suggestiva in cui sono state raccontate le origini della Fiorentina, i presentatori Federico Russo e Massimo Marianella presentano i campioni della storia viola che uno per uno, dagli anni Sessanta ad oggi, stanno sfilando in campo