Milan-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Nella gara valevole per la 31sima giornata di campionato, la Fiorentina di mister Palladino farà visita al Milan di Conceicao, nel teatro di San Siro. Importante scontro diretto a caccia dei posti valevoli per la qualificazione alle competizioni europee: la Fiorentina si presenta al match all'ottavo posto in classifica, con 51 punti. Subito dietro il Milan, che insegue, a 47. Dopo le tre vittorie consecutive contro Panathinaikos, Juventus e Atalanta, la Fiorentina va quindi a caccia della quarta di fila; periodo di forma opposto dei rossoneri, che hanno invece vinto solo due delle ultime otto partite tra Coppa Italia, campionato e Champions.

Fischio d'inizio alle ore 20.45, l'arbitro sarà il sig. Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell'incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.

