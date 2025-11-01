Il Real cala il poker e il Valencia di Beltran finisce in zona retrocessione,. Per l'argentino altro primo tempo e poi sostituzione

Non ci si aspettava granché dal Valencia di Corberan contro il forte Real Madrid al Benrabeu, ma almeno qualcosina… Invece niente. Finisce in goleada per i blancos, che questa sera hanno abbattuto i giallorossi con un netto 4-0 chiudendo il match già nel primo tempo.

La partita

Prima su rigore poi su assist di Guler, Mbappe segna una doppietta poco più di mezz'ora. Poi Vinicius sbaglia il rigore del 3-0, ma a siglare il tris ci pensa poco dopo Bellingham. Nel secondo tempo è Carreras a segnare il definitivo 4-0 contro un inerme Valencia, che ha realizzato un solo tiro in tutto il match. E nemmeno era in porta.

La gara di Beltran

Per Beltran, attaccante della Fiorentina in prestito al Valencia, altra gara da titolare. La sua gara dura appena un tempo, prima di essere sostituito da Almeida. 45 minuti tra luci e ombre per l'argentino, che per lo meno si è fatto vedere e ha cercato di lottare, a differenza di gran parte della sua squadra. Il Valencia sprofonda in zona retrocessione (terzultimo a 9 punti).