L'anno scorso la Fiorentina Primavera, nonostante la gioia della Coppa Italia, non partecipò alle finali Scudetto complice un campionato complicato. Quest'anno è partita benissimo, anche se adesso sta attraversando un momento duro. Arriva però una notizia stimolante: come l'anno scorso, il Viola Park ospiterà le Finals per lo Scudetto Primavera.

Questo il comunicato del club: "Dopo il grande successo della scorsa stagione, anche quest’anno la fase finale del campionato Primavera 1 si giocherà allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park. A sette giornate dalla fine, la Fiorentina Primavera si trova al quarto posto in classifica, a sei punti dal secondo posto, che garantirebbe la qualificazione automatica alle semifinali. I viola sono anche a +8 dall’Hellas Verona Primavera, che occupa il settimo posto. Con la posizione attuale, la Fiorentina si qualificherebbe per la Gara 1 contro la quinta classificata".

Questo il programma completo delle gare, con tanto di date: