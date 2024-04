Il rischio Serie B spaventa il Sassuolo: da domani i neroverdi in ritiro a Firenze

Domenica la Fiorentina ospiterà il Sassuolo al Franchi. Gara tutt'altro che decisiva per la Viola, decisamente più concentrata sulla semifinale che inizierà tra pochi minuti, contro l'Atalanta. Tutt'altro discorso per i neroverdi, sempre più vicini alla retrocessione in Serie B e bisognosi di punti.

Ritiro a Firenze per il Sassuolo

Il Sassuolo, dunque, cercherà di preparare al meglio una sfida così delicata. Ecco il comunicato dei neroverdi: “La società in accordo con lo staff tecnico ha deciso che da domani, e fino al match di domenica, la squadra andrà in ritiro a Firenze per preparare al meglio la gara contro la Fiorentina”.