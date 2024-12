Risultato tennistico in Milan-Sassuolo: finisce 6-1 per gli uomini di Fonseca

Si è appena concluso il secondo ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo: a San Siro i padroni di casa fanno il bello ed il cattivo tempo, vincendo 6-1 dominando la partita in lungo e largo. In gol Chukwueze (per due volte), Reijnders, Leao, Calabria ed Abraham; per i neroverdi a segno Mulattieri. Milan che dunque affronterà la vincente tra Roma e Sampdoria: essendo dall'altra parte del tabellone, potrà trovare la Fiorentina solo in finale.