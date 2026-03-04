Primavera, Fiorentina-Bologna: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Tempo di derby dell'Appennino per la Fiorentina Primavera. I ragazzi di mister Galloppa sono in piena lotta per il vertice e stanno facendo un percorso fantastico in vista dei playoff Scudetto. Oggi al Viola Park arriva il Bologna per il turno infrasettimanale; i rossoblù, dopo un anno faticoso di permanenza in categoria, sono a ridosso delle prime sei posizioni e lottano concretamente per andare avanti nella fase finale. Sono a -5 dai viola e potrebbero portare via punti pesanti; va in scena uno scontro diretto importantissimo per la classifica.

Fiorentina-Bologna Primavera: la diretta testuale

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, che vi terrà aggiornati per tutta la durata dell'incontro. Fischio d'inizio alle ore 18:00.

Per non perdere neanche un'emozione della gara, aggiornate costantemente la pagina (se siete su dispositivo portatile, cliccate il tasto F5).

La formazione viola

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Evangelista; Keita, Deli; Kone, Angiolini, Mazzeo; Braschi.

A disposizione: Fei, Bonanno, Turnone, Puzzoli, Perrotti, Jallow, Kospo, Conti, Montenegro, Sturli, Atzeni.

All.: Daniele Galloppa.