Fiorentina-Como 1-0 all'intervallo. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Como 1-0 ( 6' Mandragora)
Fiorentina: (4-4-2) De Gea; Lamptey (21' Fortini), Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli.
-
50'
Il primo tempo si concluse sull'1-0 tra Fiorentina e Como: sta decidendo la gara il gol di Mandragora al 6'.
-
50'
Diego Carlos conclude in porta, ma c'era fuorigico.
-
49'
Decisione revocata, il fallo era fuori area. Calcio di punizione per il Como.
-
48'
Revisione del VAR sull'azione in corso.
-
48'
Rigore per il Como!
Calcio di rigore per il Como: contatto tra Nicolussi Caviglia e Perrone in area.
-
47'
Gran recupero del pallone da parte di Dodô, poi Piccoli invece di provare la conclusione tenta di servire Kean ma il passaggio viene intercettato dalla difesa del Como.
-
45'
Ci saranno 4 minuti di recupero.
-
44'
Como che costruisce con calma, Fiorentina che resta attenda in difesa.
-
41'
Fase di gioco in cui la Fiorentina deve ricomporsi, mentre il Como prova alcune sortite offensive.
-
37'
Occasione per il Como!
Nico Paz imbecca Morata che se ne va in velocità, l'attaccante del Como prova a dribblare De Gea, poi tenta la conclusione che viene deviata.
-
37'
Ci prova Nico Paz con un rasoterra da fuori, para De Gea.
-
35'
Lancio lungo per Kean che tira, Butez para ma c'era fuorigioco.
-
33'
Conclusione di Morata con il destro sul secondo palo, pallone che finisce fuori.
-
30'
Ammomito Pongracic dopo un corpo a corpo con Morata.
-
28'
Bella azione della Fiorentina che si conclude con la sventagliata di Fazzini per Fortini che di testa manda fuori il pallone.
-
27'
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo stacca Piccoli di testa, pallone sul fondo.
-
24'
Cooling break per permettere alle due squadre di dissetarsi.
-
21'
Non ce la fa a proseguire Lamptey, tocca a Fortini che fa così il suo debutto in Serie A.
-
20'
Como all'attacco con un cross per Perrone che va di testa mandando alto il pallone.
-
17'
Gioco fermo, c'è Lamptey a terra.
-
14'
Discesa di Piccoli che poi va a servire Kean al centro, chiude la linea di passaggio Diego Carlos.
-
11'
Azione personale di Kean che si sposta sulla sinistra e prova la conclusione che finisce alta.
-
9'
Como che prova a ricomporsi, ma la Fiorentina attacca in continuazione.
-
6'
Ammonito Vojvoda per uno spinto a Dodô dopo un parapiglia in mezzo al campo.
-
4'
GOOOOL! MANDRAGORA! Il centrocampista viola va a calciare centrando prima la barriera, poi sulla respinta conclude di potenza e trova l'1-0.
-
3'
Kean va via con il pallone sulla trequarti, poi lo stende Perrone. Calcio di punizione per la Fiorentina!
-
1'
Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso inizia la gara. Forza viola!