Fiorentina-Como 1-0 all'intervallo. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Como 1-0 ( 6' Mandragora)

Fiorentina: (4-4-2) De Gea; Lamptey (21' Fortini), Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. 

  • 50'
    Il primo tempo si concluse sull'1-0 tra Fiorentina e Como: sta decidendo la gara il gol di Mandragora al 6'.

  • 50'
    Diego Carlos conclude in porta, ma c'era fuorigico.

  • 49'
    Decisione revocata, il fallo era fuori area. Calcio di punizione per il Como.

  • 48'
    Revisione del VAR sull'azione in corso.

  • 48'
    Rigore per il Como!

    Calcio di rigore per il Como: contatto tra Nicolussi Caviglia e Perrone in area.

  • 47'
    Gran recupero del pallone da parte di Dodô, poi Piccoli invece di provare la conclusione tenta di servire Kean ma il passaggio viene intercettato dalla difesa del Como.

  • 45'
    Ci saranno 4 minuti di recupero.

  • 44'
    Como che costruisce con calma, Fiorentina che resta attenda in difesa.

  • 41'
    Fase di gioco in cui la Fiorentina deve ricomporsi, mentre il Como prova alcune sortite offensive. 

  • 37'
    Occasione per il Como!

    Nico Paz imbecca Morata che se ne va in velocità, l'attaccante del Como prova a dribblare De Gea, poi tenta la conclusione che viene deviata.

  • 37'
    Ci prova Nico Paz con un rasoterra da fuori, para De Gea. 

  • 35'
    Lancio lungo per Kean che tira, Butez para ma c'era fuorigioco. 

  • 33'
    Conclusione di Morata con il destro sul secondo palo, pallone che finisce fuori.

  • 30'
    yellow_card
    Ammomito Pongracic dopo un corpo a corpo con Morata. 

  • 28'
    Bella azione della Fiorentina che si conclude con la sventagliata di Fazzini per Fortini che di testa manda fuori il pallone.

  • 27'
    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo stacca Piccoli di testa, pallone sul fondo.

  • 24'
    Cooling break per permettere alle due squadre di dissetarsi.

  • 21'
    substitution
    Non ce la fa a proseguire Lamptey, tocca a Fortini che fa così il suo debutto in Serie A.

  • 20'
    Como all'attacco con un cross per Perrone che va di testa mandando alto il pallone.

  • 17'
    Gioco fermo, c'è Lamptey a terra.

  • 14'
    Discesa di Piccoli che poi va a servire Kean al centro, chiude la linea di passaggio Diego Carlos.

  • 11'
    Azione personale di Kean che si sposta sulla sinistra e prova la conclusione che finisce alta.

  • 9'
    Como che prova a ricomporsi, ma la Fiorentina attacca in continuazione.

  • 6'
    goal
    Ammonito Vojvoda per uno spinto a Dodô dopo un parapiglia in mezzo al campo.

  • 4'
    goal
    GOOOOL! MANDRAGORA! Il centrocampista viola va a calciare centrando prima la barriera, poi sulla respinta conclude di potenza e trova l'1-0.

  • 3'
    Kean va via con il pallone sulla trequarti, poi lo stende Perrone. Calcio di punizione per la Fiorentina!

  • 1'
    Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso inizia la gara. Forza viola!

