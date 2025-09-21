La Fiorentina si fa ribaltare dal Como in pieno recupero e perde la seconda partita di fila in casa: i giocatori viola escono dal campo tra i fischi dei tifosi
Fiorentina-Como 1-2 ( 6' Mandragora, 65' Kempf, 90'+3 Addai)
Fiorentina: (4-4-2) De Gea; Lamptey (21' Fortini), Pongracic, Ranieri (78' Viti), Gosens; Dodô, Mandragora (61' Fagioli), Nicolussi Caviglia, Fazzini (61' Sohm); Kean, Piccoli (78' Dzeko).
-
96'
Finisce qui. La Fiorentina subisce la rimonta del Como e perde 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per i viola che è sempre a due punti in classifica dopo quattro giornate, che escono dal campo tra i fischi dei tifosi.
-
96'
Rischia di prendere il terzo gol la Fiorentina in contropiede, con Addai che stavolta temporeggia nell'andare alla conclusione.
-
93'
Gol del Como
Gol del Como. Addai dribbla in difesa, evita Pongracic e conclude sul secondo palo siglando il 2-1 per la squadra di Fabregas.
-
90'
Assegnati sei minuti di recupero.
-
89'
Ammonito Sohm per fallo commesso su Diego Carlos.
-
88'
Altra occasione per il Como
Douvikas smista il pallone all'indietro per Sergi Roberto che va alla conclusione senza trovare la porta.
-
87'
Ammonito Dodô per proteste.
-
85'
Como che continua ad attaccare imperterrito, la Fiorentina non sta trovando ritmo in campo. Nel frattempo esce Valle, va in campo Posh.
-
82'
Ci prova Sohm!
Azione personale di Sohm che parte da centrocampo e se ne va per vie centrali, il suo tiro finisce poi sul fondo.
-
79'
Ci prova Valle per il Como, la sua conclusione non centra però il bersaglio.
-
78'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Piccoli e Ranieri, tocca a Dzeko e Viti.
-
77'
Ammonito Kempf per fallo commesso su Sohm.
-
76'
Jesus Rodriguez va alla conclusione da lontano, para De Gea.
-
72'
Como all'attacco: Nico Paz pesca Juesu Rodriguez che cerca il tiro sul secondo palo, calciando fuori di poco. La Fiorentina è come se avesse smesso di giocare.
-
69'
Cooling break in corso per le due squadre.
-
67'
Ammonito Ranieri che nel tentare l'anticipo su Douvikas commette fallo.
-
65'
Gol del Como
Gol del Como. Nico Paz su calcio di punizione scodella il pallone per il colpo di testa di Kempf che segna l'1-1.
-
64'
Addai serve subito un buon pallone su Douvikas che non aggancia in area.
-
62'
Cambi anche per la Fiorentina: escono Fazzini e Mandragora, vanno in campo Sohm e Fagioli.
-
61'
Cambi nel Como: escono Kuhn e Morata, tocca ad Addai e Douvikas.
-
58'
Azione d'attacco prolungata del Como, che poi viene interrotta dal fallo di Kuhn su Gosens.
-
55'
Gioco fermo per una botta presa in testa da Mandragora.
-
52'
Occasione per il Como!
Azione del Como tutta sulla destra con il pallone che arriva a Sergi Roberto, il quale va al tiro: para De Gea salvando la porta viola.
-
49'
Ammonito Sergi Roberto per un'entrataccia su Fortini.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per il Como: esce Vojvoda, va in campo Jesus Rodriguez.
-
50'
Il primo tempo si concluse sull'1-0 tra Fiorentina e Como: sta decidendo la gara il gol di Mandragora al 6'.
-
50'
Diego Carlos conclude in porta, ma c'era fuorigico.
-
49'
Decisione revocata, il fallo era fuori area. Calcio di punizione per il Como.
-
48'
Revisione del VAR sull'azione in corso.
-
48'
Rigore per il Como!
Calcio di rigore per il Como: contatto tra Nicolussi Caviglia e Perrone in area.
-
47'
Gran recupero del pallone da parte di Dodô, poi Piccoli invece di provare la conclusione tenta di servire Kean ma il passaggio viene intercettato dalla difesa del Como.
-
45'
Ci saranno 4 minuti di recupero.
-
44'
Como che costruisce con calma, Fiorentina che resta attenda in difesa.
-
41'
Fase di gioco in cui la Fiorentina deve ricomporsi, mentre il Como prova alcune sortite offensive.
-
37'
Occasione per il Como!
Nico Paz imbecca Morata che se ne va in velocità, l'attaccante del Como prova a dribblare De Gea, poi tenta la conclusione che viene deviata.
-
37'
Ci prova Nico Paz con un rasoterra da fuori, para De Gea.
-
35'
Lancio lungo per Kean che tira, Butez para ma c'era fuorigioco.
-
33'
Conclusione di Morata con il destro sul secondo palo, pallone che finisce fuori.
-
30'
Ammomito Pongracic dopo un corpo a corpo con Morata.
-
28'
Bella azione della Fiorentina che si conclude con la sventagliata di Fazzini per Fortini che di testa manda fuori il pallone.
-
27'
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo stacca Piccoli di testa, pallone sul fondo.
-
24'
Cooling break per permettere alle due squadre di dissetarsi.
-
21'
Non ce la fa a proseguire Lamptey, tocca a Fortini che fa così il suo debutto in Serie A.
-
20'
Como all'attacco con un cross per Perrone che va di testa mandando alto il pallone.
-
17'
Gioco fermo, c'è Lamptey a terra.
-
14'
Discesa di Piccoli che poi va a servire Kean al centro, chiude la linea di passaggio Diego Carlos.
-
11'
Azione personale di Kean che si sposta sulla sinistra e prova la conclusione che finisce alta.
-
9'
Como che prova a ricomporsi, ma la Fiorentina attacca in continuazione.
-
6'
Ammonito Vojvoda per uno spinto a Dodô dopo un parapiglia in mezzo al campo.
-
4'
GOOOOL! MANDRAGORA! Il centrocampista viola va a calciare centrando prima la barriera, poi sulla respinta conclude di potenza e trova l'1-0.
-
3'
Kean va via con il pallone sulla trequarti, poi lo stende Perrone. Calcio di punizione per la Fiorentina!
-
1'
Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso inizia la gara. Forza viola!