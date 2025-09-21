​​
La Fiorentina si fa ribaltare dal Como in pieno recupero e perde la seconda partita di fila in casa: i giocatori viola escono dal campo tra i fischi dei tifosi

David Fabbri /

Fiorentina-Como 1-2 ( 6' Mandragora, 65' Kempf, 90'+3 Addai)

Fiorentina: (4-4-2) De Gea; Lamptey (21' Fortini), Pongracic, Ranieri (78' Viti), Gosens; Dodô, Mandragora (61' Fagioli), Nicolussi Caviglia, Fazzini (61' Sohm); Kean, Piccoli (78' Dzeko). 

  • 96'
    Finisce qui. La Fiorentina subisce la rimonta del Como e perde 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per i viola che è sempre a due punti in classifica dopo quattro giornate, che escono dal campo tra i fischi dei tifosi.

  • 96'
    Rischia di prendere il terzo gol la Fiorentina in contropiede, con Addai che stavolta temporeggia nell'andare alla conclusione.

  • 93'
    goal
    Gol del Como

    Gol del Como. Addai dribbla in difesa, evita Pongracic e conclude sul secondo palo siglando il 2-1 per la squadra di Fabregas.

  • 90'
    Assegnati sei minuti di recupero.

  • 89'
    yellow_card
    Ammonito Sohm per fallo commesso su Diego Carlos. 

  • 88'
    Altra occasione per il Como

    Douvikas smista il pallone all'indietro per Sergi Roberto che va alla conclusione senza trovare la porta.

  • 87'
    yellow_card
    Ammonito Dodô per proteste.

  • 85'
    Como che continua ad attaccare imperterrito, la Fiorentina non sta trovando ritmo in campo. Nel frattempo esce Valle, va in campo Posh.

  • 82'
    Ci prova Sohm!

    Azione personale di Sohm che parte da centrocampo e se ne va per vie centrali, il suo tiro finisce poi sul fondo. 

  • 79'
    Ci prova Valle per il Como, la sua conclusione non centra però il bersaglio.

  • 78'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Piccoli e Ranieri, tocca a Dzeko e Viti.

  • 77'
    yellow_card
    Ammonito Kempf per fallo commesso su Sohm. 

  • 76'
    Jesus Rodriguez va alla conclusione da lontano, para De Gea.

  • 72'
    Como all'attacco: Nico Paz pesca Juesu Rodriguez che cerca il tiro sul secondo palo, calciando fuori di poco. La Fiorentina è come se avesse smesso di giocare.

  • 69'
    Cooling break in corso per le due squadre.

  • 67'
    yellow_card
    Ammonito Ranieri che nel tentare l'anticipo su Douvikas commette fallo.

  • 65'
    goal
    Gol del Como

    Gol del Como. Nico Paz su calcio di punizione scodella il pallone per il colpo di testa di Kempf che segna l'1-1.

  • 64'
    Addai serve subito un buon pallone su Douvikas che non aggancia in area.

  • 62'
    substitution
    Cambi anche per la Fiorentina: escono Fazzini e Mandragora, vanno in campo Sohm e Fagioli.

  • 61'
    substitution
    Cambi nel Como: escono Kuhn e Morata, tocca ad Addai e Douvikas.

  • 58'
    Azione d'attacco prolungata del  Como, che poi viene interrotta dal fallo di Kuhn su Gosens.

  • 55'
    Gioco fermo per una botta presa in testa da Mandragora.

  • 52'
    yellow_card
    Occasione per il Como!

    Azione del Como tutta sulla destra con il pallone che arriva a Sergi Roberto, il quale va al tiro: para De Gea salvando la porta viola.

  • 49'
    yellow_card
    Ammonito Sergi Roberto per un'entrataccia su Fortini. 

  • 46'
    Il secondo tempo inizia con un cambio per il Como: esce Vojvoda, va in campo Jesus Rodriguez.

  • 50'
    Il primo tempo si concluse sull'1-0 tra Fiorentina e Como: sta decidendo la gara il gol di Mandragora al 6'.

  • 50'
    Diego Carlos conclude in porta, ma c'era fuorigico.

  • 49'
    Decisione revocata, il fallo era fuori area. Calcio di punizione per il Como.

  • 48'
    Revisione del VAR sull'azione in corso.

  • 48'
    Rigore per il Como!

    Calcio di rigore per il Como: contatto tra Nicolussi Caviglia e Perrone in area.

  • 47'
    Gran recupero del pallone da parte di Dodô, poi Piccoli invece di provare la conclusione tenta di servire Kean ma il passaggio viene intercettato dalla difesa del Como.

  • 45'
    Ci saranno 4 minuti di recupero.

  • 44'
    Como che costruisce con calma, Fiorentina che resta attenda in difesa.

  • 41'
    Fase di gioco in cui la Fiorentina deve ricomporsi, mentre il Como prova alcune sortite offensive. 

  • 37'
    Occasione per il Como!

    Nico Paz imbecca Morata che se ne va in velocità, l'attaccante del Como prova a dribblare De Gea, poi tenta la conclusione che viene deviata.

  • 37'
    Ci prova Nico Paz con un rasoterra da fuori, para De Gea. 

  • 35'
    Lancio lungo per Kean che tira, Butez para ma c'era fuorigioco. 

  • 33'
    Conclusione di Morata con il destro sul secondo palo, pallone che finisce fuori.

  • 30'
    yellow_card
    Ammomito Pongracic dopo un corpo a corpo con Morata. 

  • 28'
    Bella azione della Fiorentina che si conclude con la sventagliata di Fazzini per Fortini che di testa manda fuori il pallone.

  • 27'
    Sugli sviluppi di un calcio d'angolo stacca Piccoli di testa, pallone sul fondo.

  • 24'
    Cooling break per permettere alle due squadre di dissetarsi.

  • 21'
    substitution
    Non ce la fa a proseguire Lamptey, tocca a Fortini che fa così il suo debutto in Serie A.

  • 20'
    Como all'attacco con un cross per Perrone che va di testa mandando alto il pallone.

  • 17'
    Gioco fermo, c'è Lamptey a terra.

  • 14'
    Discesa di Piccoli che poi va a servire Kean al centro, chiude la linea di passaggio Diego Carlos.

  • 11'
    Azione personale di Kean che si sposta sulla sinistra e prova la conclusione che finisce alta.

  • 9'
    Como che prova a ricomporsi, ma la Fiorentina attacca in continuazione.

  • 6'
    goal
    Ammonito Vojvoda per uno spinto a Dodô dopo un parapiglia in mezzo al campo.

  • 4'
    goal
    GOOOOL! MANDRAGORA! Il centrocampista viola va a calciare centrando prima la barriera, poi sulla respinta conclude di potenza e trova l'1-0.

  • 3'
    Kean va via con il pallone sulla trequarti, poi lo stende Perrone. Calcio di punizione per la Fiorentina!

  • 1'
    Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso inizia la gara. Forza viola!

