Bressan: "Alla Fiorentina come prossimo allenatore consiglio Vanoli. Propone un calcio godibile e può prosegure il lavoro di Italiano"

L'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a TMW Radio consigliando un altro ex viola come Paolo Vanoli, attuale tecnico del Venezia in Serie B, per la panchina gigliata della prossima stagione: “Paolo l’ho avuto da compagno di squadra. Mi fa piacere che abbia raggiunto questi livelli da allenatore con il Venezia. Studia tantissimo, lo faceva già da vice di Conte. Propone un calcio solido e godibile”.

“Può proseguire il lavoro iniziato da Italiano”

E su Vanoli come allenatore della Fiorentina se Vincenzo Italiano dovesse andare via afferma: "Lo trovo un allenatore che può proseguire un percorso e un lavoro che Italiano ha già inaugurato. La Fiorentina deve diventare una grande squadra; non so se abbiano qualcosa in comune dal punto di vista tattico. Sento voci che vorrebbero Sarri vicino alla panchina viola”.