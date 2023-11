Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (5' Fortini, 10' Cisse)

FIORENTINA (3-4-1-2): Vannucchi; Kouadio, Biagetti (C), Romani; Vigiani, Vitolo, Amatucci, Fortini; Ievoli; Braschi, Sene.

A disposizione: Tognetti, Denes, Gudelevicius, Sadotti, Rubino, Maggini, Elia, Guidobaldi, Caprini, Harder, Padilla.

All.: Daniele Galloppa.

45' 1 minuto di recupero

41' Arriva sul fondo Patanè che si era allargato bene sull'apertura di Henry, palla al centro ed è davvero molto egoista Cisse che non scarica su Dalla Riva provando a girarsi ma di fatto recapitando un passaggio a Vannucchi

39' BIAGETTI! Pallone telecomandato di Amatucci, sul secondo palo arriva Biagetti che schiaccia a terra ma dopo il rimbalzo la sfera assume una traiettoria molto anomala finendo di poco alta sopra la traversa

38' Steso Amatucci, per distacco il migliore dei viola, che guadagna un piazzato abbastanza interessante sulla trequarti ospite con un'iniziativa personale

35' Adesso dolorante a terra c'è Henry, attaccante della prima squadra del Verona sceso in Primavera per ritrovare condizione fisica dopo il pesante infortunio al crociato. Il francese riesce però a proseguire la partita senza problemi

29' Problemi per Vitolo, che si accascia a terra. Gioco fermo, cure mediche in corso per il centrocampista viola, che sembra aver accusato un problema ad un braccio in seguito ad una caduta

25' Patanè accelera sulla destra e mette al centro un cross insidioso, ottima però l'uscita di Vannucchi che sventa ogni minaccia

24' DIAO! Lo spagnolo approfitta dell'intervento difettoso di Romani e sull'assist di Henry si invola verso Vannucchi cercando di fulminarlo sul palo, ottima la risposta dell'estremo difensore della Fiorentina

23' Ammonizione per Dalla Riva che trattiene Vitolo in maniera troppo vistosa. Primo giallo della gara, arriva per il numero 4 del Verona

22' Altro errore di Biagetti che anzichè allontanare il pallone prova a coprirlo, Riahi lo beffa e ottiene un corner. Incredibile inizio negativo del capitano della Primavera

19' CISSE! A pochi centimetri dalla rimonta il Verona. Cisse ruba palla e fa 30 metri palla al piede in assoluta serenità senza alcuna opposizione, potendo presentarsi al limite dell'area viola e liberare il destro, che esce di un soffio: Vannucchi era rimasto immobile

18' FORTINI! Bel doppio dribbling dell'esterno viola che a sinistra a spazio ma il sinistro che chiude l'azione è impreciso, pallone sull'esterno della rete. Ottima in questo casa la trama viola, rifinita ancora da Vitolo

16' Altro buco di Biagetti, lo spagnolo Diao può sganciare il mancino da ottima posizione ma è provvidenziale l'intervento di Romani che devia in corner il tiro dell'attaccante del Verona

15' AMATUCCI! Destro velenoso dai 16 metri del centrocampista aretino che recupera palla dopo un contrasto tra Ievoli e Riahi, palla fuori davvero di poco

14' Amatucci scodella a centro area ma la difesa scaligera fa ottima guardia e allontana la minaccia dalla zona calda

13' Duro colpo di Riahi a Braschi, interessante piazzato per la Fiorentina ai 25 metri

10' GOL DELL'HELLAS VERONA. Perde un pallone sanguinoso Biagetti che cerca un doppio dribbling senza senso poco fuori dalla propria area. Cisse soffia la sfera al 5 gigliato e può presentarsi al tiro dal limite dell'area: pallone all'angolino e Vannucchi battuto. Incredibile leggerezza del capitano della Fiorentina, pari immediato ospite. 1-1

9' Altro bel filtrante a cercare il taglio di Fortini, uscita puntuale di Toniolo che anticipa il giocatore della Fiorentina e abbranca il pallone in presa bassa

8' Rischia in uscita bassa la Fiorentina, pressing forte del Verona che però non riesce a presentarsi davanti a Vannucchi, che blocca la sfera

6' Prima rete in Primavera per il 2006 Fortini, abile e freddo sotto porta a siglare il vantaggio della Fiorentina alla prima sortita offensiva

5' GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Fortini batte sotto misura Toniolo sul perfetto assist di Vitolo. Buono il lavoro di sponda di Sene, Hellas messo malissimo in difesa e piattone vincente sul secondo palo del jolly viola. 1-0

3' Gran recupero difensivo di Amatucci che poi esce alla grande palla al piede subendo il fallo del marocchino Riahi

2' Inizia con impeto il Verona, cross interessante dalla destra di Patanè, bene l'ivoriano Kouadio in anticipo su Henry. Oggi per il 2006 africano è il debutto assoluto in Primavera

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Torna in campo anche la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, nell'ultimo match della nona giornata di campionato. Al Viola Park di Bagno a Ripoli il calcio d'inizio tra viola ed Hellas Verona è fissato per le ore 16:30, con la squadra viola che vuole rialzarsi dopo le due sconfitte contro Lazio e Juventus e il terzultimo posto in campionato. Davanti a sé un Verona undicesimo reduce dalla sconfitta in casa contro l'Atalanta.

