Gnonto: "Io duttile? È sia un complimento che una trappola. Prima di Mancini devo convincere Vanoli, altrimenti..."

Uno dei calciatori arrivati alla Fiorentina durante l'ultimo mercato è Wilfried Gnonto. I viola hanno preso l'esterno offensivo dal Leeds in prestito.

Gnonto è stato anche convocato con l'Italia in passato: “Sappiamo quello che la Nazionale rappresenta per ogni calciatore - ha detto il calciatore viola a SportMediaset - è un sogno e un obiettivo, ma adesso devo pensare alla Fiorentina e se un giorno sarò ancora lì mi farà sicuramente piacere, ma non è la prima cosa che ho in testa”.

Prima Vanoli e poi Mancini

E poi: “Convincere Mancini potrebbe essere un obiettivo, ma prima devo mettere in difficoltà Vanoli qua, ci sono tanti giovani, sia nella Fiorentina che nell’Italia e mi farebbe piacere essere uno di quelli”.

Duttilità

“Io duttile? E’ sia un complimento che una trappola. Bisogna essere sempre pronti a fare molte cose. Non penso che alla fine sia difficile per me, sono molto ‘aperto’, Vanoli ha chiesto di dimenticare quanto successo prima, partire da una pagina bianca come ha detto varie volte, ed è quello che stiamo facendo. Io ho tantissima voglia di dimostrare chi sono e ho tantissimo entusiasmo e sono molto contento di essere qui. Cerco di lavorare duramente e di divertirmi”.