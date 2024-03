Appio alla Fiorentina? C'è lo stop: Troppo importante per Medicom

Fiorentina e Mediacom, la connessione e la commistione (di dirigenti) c'è stata fin dall'inizio dell'avventura di Rocco Commisso.

L'esempio di Stephan

Prendiamo ad esempio la figura di Mark E. Stephan che è un dirigente importante della compagnia di telecomunicazioni del numero uno viola, ma che è anche amministratore delegato del club gigliato.

Stop ad Appio

E ora che Joe Barone non c'è più, è venuta fuori la possibilità che qualche altro manager possa essere inserito nell'organigramma della Fiorentina. Non potrà essere però Joe Appio, uno dei protagonisti nei giorni del closing con i Della Valle. Su La Nazione si legge che c'è lo stop al suo nome: troppo importante la sua presenza in Mediacom, dove è il numero due dell’azienda di Commisso. Troppo prezioso, per privarsene.