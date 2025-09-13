Fiorentina-Napoli 0-2, raddoppio di Hojlund: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Napoli 0-1 (5' rig. De Bruyne)
Fiorentina: (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Dzeko, Kean.
-
17'
Mischia in area del Napoli con Mandragora che poi va a calciare con il sinistro, pallone che esce di poco vicino al palo.
-
14'
Gol del Napoli
Perde un pallone Dodô e Spinazzola lancia lungo per Hojlund che indisturbato trafigge De Gea per il 2-0. La Fiorentina è come se non fosse scesa ancora in campo.
-
11'
Gioco lento dei viola, il Napoli non lascia incustodito nessun pallone.
-
8'
Gioco fermo per un colpo preso da Milinkovic-Savic con Mandragora che voleva andare sul pallone.
-
5'
Gol del Napoli
Dal dischetto si presenta De Bruyne che calcia e finalizza l'1-0 per i partenopei. Fiorentina che ora deve concentrarsi e cercare il pareggio.
-
4'
Calcio di rigore confermato per il Napoli.
-
3'
Revisione del VAR sull'azione in corso.
-
2'
Calcio di rigore per il Napoli! Azione dei partenopei prima con Di Lorenzo al tiro e poi con McTominay, para De Gea. Poi Comuzzo stende Anguissa in area e l'arbitro indica il dischetto.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!