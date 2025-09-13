​​
header logo

LIVE

Fiorentina-Napoli 0-2, raddoppio di Hojlund: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Redazione /

Redazione /

Fiorentina-Napoli 0-1 (5' rig. De Bruyne)

Fiorentina: (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Dzeko, Kean.


 

  • 17'
    Share Link

    Mischia in area del Napoli con Mandragora che poi va a calciare con il sinistro, pallone che esce di poco vicino al palo.

  • 14'
    goal
    Share Link

    Gol del Napoli

    Perde un pallone Dodô e Spinazzola lancia lungo per Hojlund che indisturbato trafigge De Gea per il 2-0. La Fiorentina è come se non fosse scesa ancora in campo.

  • 11'
    Share Link

    Gioco lento dei viola, il Napoli non lascia incustodito nessun pallone.

  • 8'
    Share Link

    Gioco fermo per un colpo preso da Milinkovic-Savic con Mandragora che voleva andare sul pallone.

  • 5'
    goal
    Share Link

    Gol del Napoli

    Dal dischetto si presenta De Bruyne che calcia e finalizza l'1-0 per i partenopei. Fiorentina che ora deve concentrarsi e cercare il pareggio.

  • 4'
    Share Link

    Calcio di rigore confermato per il Napoli.

  • 3'
    Share Link

    Revisione del VAR sull'azione in corso.

  • 2'
    Share Link

    Calcio di rigore per il Napoli! Azione dei partenopei prima con Di Lorenzo al tiro e poi con McTominay, para De Gea. Poi Comuzzo stende Anguissa in area e l'arbitro indica il dischetto.

  • 1'
    Share Link

    Inizia la gara! Forza viola!

Notizie correlate
💬 Commenti (42)