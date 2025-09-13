Fiorentina-Napoli 1-3, debutto in maglia viola per Lamptey. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Napoli 1-3 (5' rig. De Bruyne, 14' Hojlund, 51' Beukema, 78' Ranieri)
Fiorentina: (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo (87' Lamptey), Pongracic, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli (64' Fazzini), Sohm (64' Nicolussi Caviglia), Gosens; Dzeko (46' Piccoli), Kean.
-
94'
Finisce qua la gara: il Napoli vince 3-1 contro la Fiorentina, che reagisce soltanto negli ultimi 20 minuti di gara dopo il gol segnato da Ranieri.
-
93'
Cambio anche per il Napoli: esce Lobokta, tocca a Gilmour.
-
92'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Pongracic, va in campo Viti.
-
91'
Ci prova Kean, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.
-
90'
Assegnati quattro minuti di recupero.
-
87'
Quarto cambio per la Fiorentina: esce Comuzzo, fa il suo esordio in maglia viola Lamptey.
-
85'
Gosens vicino al gol!
Si è sbloccata la Fiorentina che ora attacca in continuazione con Gosens che di testa manda fuori il pallone di poco!
-
83'
Occasione sprecata da Piccoli!
Piccoli viene lanciato verso la porta, ma si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic al momento del tiro!
-
81'
Occasione per Fazzini!
Sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo Fazzini calcia di controbalzo, paratona di Milinkovic-Savic!
-
78'
Gol della Fiorentina
GOL!!!! Ranieri! Il capitano della Fiorentina conclude in porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo e sigla il primo gol della gara per i viola!
-
77'
Serie di cross messi in area in viola, che da alcuni minuti staziona in area del Napoli.
-
74'
Anguissa regala un pallone a Piccoli che cerca la conclusione da lontano senza centrare il bersaglio.
-
72'
Altro cambio per il Napoli: esce Hojlund, va in campo Lucca.
-
70'
Fiorentina che prova ogni tanto a lanciare lungo per Kean, senza costruire altro.
-
67'
Cambi anche per il Napoli: escono Politano, De Bruyne e Spinazzola, tocca a Neres, Elmas e Olivera.
-
64'
Pioli cambia a centrocampo: escono Fagioli e Sohm, vanno in campo Fazzini e Nicolussi Caviglia che fa il suo debutto in maglia viola.
-
63'
Si fa vedere la Fiorentina in zona offensiva con Dodô che serve Mandragora per la conlclusione che finisce alta.
-
60'
Kean prova a fare tutto da sé e cerca la conclusione di potenza che va oltre la traversa.
-
57'
Ancora Napoli all'attacco, prima con la conclusione da fuori di McTominay parata da De Gea che poi interviene anche su quella successiva di Politano.
-
54'
Fiorentina che continua ad essere inconsistente soprattutto a centrocampo, il Napoli fa il suo gioco.
-
51'
Tris del Napoli
Gol del Napoli: sugli sviluppi di calcio d'angolo Anguissa serve Beukema che da pochi passi deposita il pallone in porta.
-
49'
Azione del Napoli tutta in velocità con Hojlund e Di Lorenzo, con quest'ultimo che va alla conclusione parata da De Gea.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Dzeko, va in campo Piccoli.
-
48'
Finisce il primo tempo: è 2-0 per il Napoli all'intervallo.
-
45'
Ci saranno tre minuti di recupero.
-
43'
Ritmi bassi ora in campo da ambo le parti, la Fiorentina manovra sempre lentamente fin dall'inizio della gara.
-
40'
Occasione per Kean!
Kean riceve il pallone da Somh da appena fuori area e scaglia un gran tiro che esce di pochissimo!
-
37'
Fiorentina che sta continuando a fare ben poco in fase di costruzione, i giocatori del Napoli pressano su ogni portatore di palla.
-
34'
Vistoso ‘abbraccio’ tra Buongiorno e Kean fin da prima dell'ingresso in area viola, ma l'arbitro non ferma il gioco.
-
29'
Occasione per la Fiorentina
Sohm va via palla al piede e serve Dodô, il quale va al cross basso per Kean ma chiude tutto Di Lorenzo.
-
29'
Fiorentina lentissima in costruzione, il Napoli ha tutto il tempo di intervenire e fare suo il pallone.
-
26'
Traversone di Spinazzola per Hojlund in area, allontana il pallone Ranieri.
-
23'
Napoli vicino al gol
Napoli ancora all'attacco con Hojlund, nessuno della difesa viola lo ferma e passa poi il pallone a De Bruyne, para De Gea a mano aperta.
-
20'
Ritmi lentissimi ancora con per la Fiorentina in campo, il Napoli ha decisamente più di una marcia in più.
-
17'
Mischia in area del Napoli con Mandragora che poi va a calciare con il sinistro, pallone che esce di poco vicino al palo.
-
14'
Gol del Napoli
Perde un pallone Dodô e Spinazzola lancia lungo per Hojlund che indisturbato trafigge De Gea per il 2-0. La Fiorentina è come se non fosse scesa ancora in campo.
-
11'
Gioco lento dei viola, il Napoli non lascia incustodito nessun pallone.
-
8'
Gioco fermo per un colpo preso da Milinkovic-Savic con Mandragora che voleva andare sul pallone.
-
5'
Gol del Napoli
Dal dischetto si presenta De Bruyne che calcia e finalizza l'1-0 per i partenopei. Fiorentina che ora deve concentrarsi e cercare il pareggio.
-
4'
Calcio di rigore confermato per il Napoli.
-
3'
Revisione del VAR sull'azione in corso.
-
2'
Calcio di rigore per il Napoli! Azione dei partenopei prima con Di Lorenzo al tiro e poi con McTominay, para De Gea. Poi Comuzzo stende Anguissa in area e l'arbitro indica il dischetto.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!