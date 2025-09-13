​​
Una Fiorentina deludente si sveglia soltanto a dieci minuti dalla fine ma non basta a recuperare lo svantaggio contro un Napoli incontenibile

David Fabbri /

Fiorentina-Napoli 1-3 (5' rig. De Bruyne, 14' Hojlund, 51' Beukema, 78' Ranieri)

Fiorentina: (3-4-1-2) De Gea; Comuzzo (87' Lamptey), Pongracic (91' Viti), Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli (64' Fazzini), Sohm (64' Nicolussi Caviglia), Gosens; Dzeko (46' Piccoli), Kean.


 

  • 94'
    Finisce qua la gara: il Napoli vince 3-1 contro la Fiorentina, che reagisce soltanto negli ultimi 20 minuti di gara dopo il gol segnato da Ranieri.

  • 93'
    substitution
    Cambio anche per il Napoli: esce Lobokta, tocca a Gilmour.

  • 92'
    substitution
    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Pongracic, va in campo Viti.

  • 91'
    Ci prova Kean, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

  • 90'
    Assegnati quattro minuti di recupero.

  • 87'
    substitution
    Quarto cambio per la Fiorentina: esce Comuzzo, fa il suo esordio in maglia viola Lamptey.

  • 85'
    Gosens vicino al gol!

    Si è sbloccata la Fiorentina che ora attacca in continuazione con Gosens che di testa manda fuori il pallone di poco!

  • 83'
    Occasione sprecata da Piccoli!

    Piccoli viene lanciato verso la porta, ma si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic al momento del tiro!

  • 81'
    Occasione per Fazzini!

    Sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo Fazzini calcia di controbalzo, paratona di Milinkovic-Savic!

  • 78'
    goal
    Gol della Fiorentina

    GOL!!!! Ranieri! Il capitano della Fiorentina conclude in porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo e sigla il primo gol della gara per i viola!

  • 77'
    substitution
    Serie di cross messi in area in viola, che da alcuni minuti staziona in area del Napoli.

  • 74'
    substitution
    Anguissa regala un pallone a Piccoli che cerca la conclusione da lontano senza centrare il bersaglio. 

  • 72'
    substitution
    Altro cambio per il Napoli: esce Hojlund, va in campo Lucca.

  • 70'
    Fiorentina che prova ogni tanto a lanciare lungo per Kean, senza costruire altro.

  • 67'
    substitution
    Cambi anche per il Napoli: escono Politano, De Bruyne e Spinazzola, tocca a Neres, Elmas e Olivera.

  • 64'
    substitution
    Pioli cambia a centrocampo: escono Fagioli e Sohm, vanno in campo Fazzini e Nicolussi Caviglia che fa il suo debutto in maglia viola.

  • 63'
    Si fa vedere la Fiorentina in zona offensiva con Dodô che serve Mandragora per la conlclusione che finisce alta. 

  • 60'
    Kean prova a fare tutto da sé e cerca la conclusione di potenza che va oltre la traversa.

  • 57'
    Ancora Napoli all'attacco, prima con la conclusione da fuori di McTominay parata da De Gea che poi interviene anche su quella successiva di Politano.

  • 54'
    Fiorentina che continua ad essere inconsistente soprattutto a centrocampo, il Napoli fa il suo gioco. 

  • 51'
    goal
    Tris del Napoli

    Gol del Napoli: sugli sviluppi di calcio d'angolo Anguissa serve Beukema che da pochi passi deposita il pallone in porta.

  • 49'
    Azione del Napoli tutta in velocità con Hojlund e Di Lorenzo, con quest'ultimo che va alla conclusione parata da De Gea. 

  • 46'
    Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Dzeko, va in campo Piccoli.

  • 48'
    Finisce il primo tempo: è 2-0 per il Napoli all'intervallo.

  • 45'
    Ci saranno tre minuti di recupero.

  • 43'
    Ritmi bassi ora in campo da ambo le parti, la Fiorentina manovra sempre lentamente fin dall'inizio della gara.

  • 40'
    Occasione per Kean!

    Kean riceve il pallone da Somh da appena fuori area e scaglia un gran tiro che esce di pochissimo!

  • 37'
    Fiorentina che sta continuando a fare ben poco in fase di costruzione, i giocatori del Napoli pressano su ogni portatore di palla.

  • 34'
    Vistoso ‘abbraccio’ tra Buongiorno e Kean fin da prima dell'ingresso in area viola, ma l'arbitro non ferma il gioco.

  • 29'
    Occasione per la Fiorentina

    Sohm va via palla al piede e serve Dodô, il quale va al cross basso per Kean ma chiude tutto Di Lorenzo.

  • 29'
    Fiorentina lentissima in costruzione, il Napoli ha tutto il tempo di intervenire e fare suo il pallone.

  • 26'
    Traversone di Spinazzola per Hojlund in area, allontana il pallone Ranieri.

  • 23'
    Napoli vicino al gol

    Napoli ancora all'attacco con Hojlund, nessuno della difesa viola lo ferma e passa poi il pallone a De Bruyne, para De Gea a mano aperta.

  • 20'
    Ritmi lentissimi ancora con per la Fiorentina in campo, il Napoli ha decisamente più di una marcia in più.

  • 17'
    Mischia in area del Napoli con Mandragora che poi va a calciare con il sinistro, pallone che esce di poco vicino al palo.

  • 14'
    goal
    Gol del Napoli

    Perde un pallone Dodô e Spinazzola lancia lungo per Hojlund che indisturbato trafigge De Gea per il 2-0. La Fiorentina è come se non fosse scesa ancora in campo.

  • 11'
    Gioco lento dei viola, il Napoli non lascia incustodito nessun pallone.

  • 8'
    Gioco fermo per un colpo preso da Milinkovic-Savic con Mandragora che voleva andare sul pallone.

  • 5'
    goal
    Gol del Napoli

    Dal dischetto si presenta De Bruyne che calcia e finalizza l'1-0 per i partenopei. Fiorentina che ora deve concentrarsi e cercare il pareggio.

  • 4'
    Calcio di rigore confermato per il Napoli.

  • 3'
    Revisione del VAR sull'azione in corso.

  • 2'
    Calcio di rigore per il Napoli! Azione dei partenopei prima con Di Lorenzo al tiro e poi con McTominay, para De Gea. Poi Comuzzo stende Anguissa in area e l'arbitro indica il dischetto.

  • 1'
    Inizia la gara! Forza viola!

