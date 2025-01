Sciocchezza di Lucchesi, altra buona prestazione di Fortini, Amatucci cade contro la capolista. Il pomeriggio di Serie B dei ragazzi viola

Si sta per concludere il pomeriggio di Serie B, con diverse partite andate in scena questo pomeriggio e diversi giocatori della Fiorentina in prestito nella serie cadetta impegnati. Il primo a giocare è stato Amatucci con la sua Salernitana, che è caduta 2-1 contro il Sassuolo capolista. Per il centrocampista viola 90 minuti in campo e un cartellino giallo rimediato.

Altra buona prova per Niccolò Fortini e la sua Juve Stabia, che pareggia in esterna contro lo Spezia per 1-1. Sciocchezza enorme di Lorenzo Lucchesi, che lascia la sua Reggiana in 10 uomini dopo una gomitata rifilata a Mantovani (Bari) a fine primo tempo. Prima l'arbitro estrae il giallo, poi richiamato dal quarto uomo estrae il rosso. Nonostante l'inferiorità numerica, la Reggiana è riuscita a mantenere lo 0-0.

Fuori per infortunio Favasuli (Bari), Distefano (Frosinone) e Gentile (Salernitana).