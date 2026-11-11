Atta si allena da solo anche in questi giorni, sensazioni diverse per Pongracic e Ranieri: le ultime dal Viola Park

Giovanni Zecchi di Radio Bruno, nel corso del Pentasport, ha fatto il punto sugli allenamenti della Fiorentina che stanno per riprendere, sugli infortunati e sui rientri dalle Nazionali: "Terzo giorno di riposo, da domani si spinge: allenamento la mattina e il pomeriggio, come venerdì. Sabato allenamento la mattina e pomeriggio libero, poi domenica libera".

La questione Atta

"Non credo che i doppi allenamenti di questa sosta siano per fare un richiamo di preparazione. Atta si è allenato da solo anche in questi giorni. Spero di vederlo in panchina alla ripresa: incrociamo le dita".

Pongracic, Ranieri e Mastantuono

"Credo che per Pongracic ci vorrà ancora un po' di tempo, si vedrà forse con l'Udinese. Ranieri invece è recuperato. Mastantuono tornerà giovedì: la fortuna è che la Fiorentina giocherà lunedì, quindi avrà tre allenamenti pieni".

Il lungodegente Parisi

Chiusura su Parisi, che sta recuperando dalla rottura del crociato: “Sta accelerando, Vanoli lo aspetta a gloria. Credo che già prima di gennaio riusciremo a vederlo”.