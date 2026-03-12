Moggi: "Vlahovic? La Juve deve mandarlo via. La Fiorentina si salverà e lo avrebbe fatto anche..."

Nelle ultime ore l'ex direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di tuttomercatoweb, nel cercare di analizzar alcuni aspetti del momento della squadra di Luciano Spalletti, non ha potuto fare a meno che tirare una stoccata alla Fiorentina e a tutti i suoi tifosi.

"Pareggiare contro la Roma e rischiare di rimontare il Galatasaray da una parte è coraggio, dall'altra è poca tattica futuribile. Adesso è ad un punto da Como e Roma, ma occhio alla formazione lombarda perché è molto solida a centrocampo e non ha bisogno della difesa per difendersi. E poi Nico Paz e Baturina la mettono spesso dentro. Ma considero la Roma più avversaria del Como che come la Juve non è una squadra completa".

“Vlahovic? La Juventus è bene che cerchi altrove”

Ha commentato anche le possibilità di una permanenza dell’ex viola Dusan Vlahovic a Torino: "Secondo me, anche se volesse restare, non può. C'è stato un tira e molla tra lui e la società che non va bene. E quindi, nonostante lo ritenga un buon centravanti, sarebbe meglio cercare altrove”.

“La Fiorentina si salverà e lo avrebbe fatto anche senza gli innesti di gennaio”

Conclude poi con una frecciatina alla Fiorentina: “Sono convinto che alla fine la Fiorentina riuscirà comunque a salvarsi. E sono dell’idea che sarebbe riuscito a farlo anche senza dover comprare tutti quei giocatori presi durante il mercato di gennaio. Pisa e Verona sono quasi certe di andare in Serie B, il terzo posto potrebbe essere occupato dalla Cremonese"