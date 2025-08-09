La Fiorentina esce da Old Trafford con un pareggio, il Manchester United riagguanta il gol di Sohm con un'autorete. Problema fisico per Comuzzo
Manchester United-Fiorentina 1-1 (8’ Sohm, 23' Autorete Gosens)
Tra poco più di un'ora la Fiorentina sarà di scena a Old Trafford per l'ultima delle tre amichevoli britanniche, la più suggestiva e probante dell'estate 2025, contro il Manchester United di Amorim, con proiezione direttamente sull'avvio della stagione. Appuntamento alle 13,45 per un match che mette in palio la Snapdragon Cup, Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.
46'
Amad vuole strafare, e ci riesce: con un cucchiaio batte Martinelli e riporta tutto in parità
Al quarto rigore per i padroni di casa il colpo di scena: Amad batte Martinelli con un preciso cucchiaio e porta il punteggio sul 5-5
46'
Per la Fiorentina tocca a Ndour: il centrocampista porta in vantaggio i suoi
Nonostante non sia uno specialista il centrocampista si dimostra a suo agio e spiazza Bayindir. 4-5 per i viola
46'
Dalot non si fa impensierire e spiazza Martinelli
Per lo Unite questa volta tocca a Dalot: il portoghese non sbaglia e pareggia. 4-4
46'
E' la volta di Sabiri: il centrocampista non sbaglia
L'ex Sampdoria si fa trovare pronto, in quella che è una delle sue specialità. 3-4 Fiorentina
46'
Cunha pareggia i conti, Martinelli non può nulla
Il brasiliano dello United non ha problemi e riporta il punteggio in parità. 3-3
46'
Il secondo della Fiorentina è Fazzini: l'ex Empoli non s fa impnotizzare
Il centrocampista ex Empoli tira una botta centrale, evitando il contatto con il portiere dello United. 2-3
46'
Tocca allo United: Fernandes non sbaglia e pareggia
Il centrocampista portoghese spiazza Martinelli e pareggia il computo dei rigori. 2-2
46'
Inizia la Fiorentina con Moise Kean: il centravanti non sbaglia. 1-2 Fiorentina
Il primo giocatore ad andare dal dischetto sarà Moise Kean. Numero 20 viola non si fa ipnotizzare da Bayindir e porta in vantaggio la Fiorentina.
45'
L'arbitro fischia la fine della partita: Manchester-United Fiorentina finisce in parità. Si va ai calci di rigore
Anche nel secondo tempo il direttore di gara non da alcun minuto di recupero. La sfida finisce in parità, si andrà ai calci di rigore.
43'
Occasione per Moise Kean: il centravanti viola spreca un'occasione ghiottissima
A pochi minuti dal termine la Fiorentina ha con Moise Kean la possibilità di portarsi a casa la sfida. Erroraccio di Dorgu che spalanca il campo al centravanti gigliato: il classe 2000 si fa ipnotizzare da Bayindir
41'
E' arrivato il momento per la standing ovation per De Gea: lo spagnolo lascia il campo per Martinelli
Si ferma tutto all'Old Trafford al 41' del secondo tempo Stefano Pioli regala la standing ovation all'ex di turno David De Gea. Tutto lo stadio è in piedi per omaggiare il numero uno gigliato. Al suo posto Tommaso Martinelli
38'
Entrambi gli allenatori apportano dei cambi: minuti per Sabiri e Foritini
Entrambi gli allenatori scelgono di fare qualche cambio. Inizia Pioli che toglie Dodô, Fagioli e Gosens, ed inseriesce Fortini, Sabiri e Parisi. Dall'altra parte Amorim compie un solo cambio: esce Mount esce Ugarte
35'
Gradissima occasione per il Manchester: United vicino al vantaggio con Cunha
Lo United si riversa nell'area di rigore della Fiorentina ed impensierisce De Gea. Azione che parte dall'esterno sinistro che con un cross preciso serve il brasiliano a pochi metri dalla porta viola. Il brasiliano viene bloccato dal portiere viola
33'
L'arbitro grazia Dodô: proteste da parte dei tifosi inglesi
Lo United con Dorgu trova mal posizionato Dodo. Il brasiliano duella con l'ex Lecce che a pochi passi dall'area di rigore lo sbilancia e lo fa scivolare a terra andando a tu per tu con De Gea. L'arbitro è vicino e fischia fallo per la Fiorentina
32'
Ancora due cambi per la Fiorentina: escono Pongracic e Gudmundsson
Ancora due cambi per la Fiorentina di Stefano Pioli. Escono Pongracic e Gudmundsson ed entrano Pablo Marì e Fazzini
30'
Il Manchester prova a sorprendere la difesa della Fiorentina: Kouadio tra i piu positivi
Adesso lo United prova a ribaltare l'azione con lanci lunghi. Su una ripartenza in contropiede, con gran parte della difesa gigliata presa in controtempo, il giovane Kouadio si dimostra uno dei più positivi finora. Il difensore non sembra accusare il palcoscenico
27'
Anche Amorim cambia qualcosa: lo United compie quattro sostituizioni
Anche Amorim fa rifiatare alcuni dei suoi giocatori. Escono Casemiro, Heaven, Maguire e Mbeumo, ed entrano Mainoo, De Ligt, Shaw e Dalot
25'
Nuova occasione per la Fiorentina: Gosens si coordina bene ma prende in pieno Gudmundsson
La Fiorentina parte in contropiede con Kean, che sfrutta la presenza a terra di un difensore inglese. Il centravanti da posizione defilata serve Gosens dalla parte opposta: il tedesco si coordina benissimo ma il suo tiro, che probabilmente sarebbe andato in rete, centra in pieno Gudmundsson.
22'
Si fa vedere ancora Maguire: il suo tiro non impensierisce De Gea
Nuova sortita offensiva dei padroni di casa. Il pallone viene messo in are di rigore ma Maguire, da pochi passi, non riesce ad impensierire De Gea con un tiro centrole.
20'
La Fiorentina torna a farsi vedere: Fagioli spara il pallone sopra la traversa
Azione manovrata della Fiorentina che si porta negli ultimi metri di campo con 6 uomini. Cross dalla sinistra di Gosens che trova Richardson, il marocchino fa la sponda per l'ex Juventus che dal limite spedisce la palla in curva.
18'
Prima girandola di cambi per la Fiorentina: Pioli compie tre sostituzioni
Stefano Pioli compie la prima girandola di cambi. Escono nell'ordine Dzeko, Sohm e Ranieri ed entrano rispettivamente Richardson, Ndour e Viti.
16'
Primo cartellino della sfida: Dodô prende il giallo per proteste
La conclusione di Cunha ha portato al calcio d'angolo ma secondo i giocatori della Fiorentina il tocco non c'è. A questo si aggiunge che i padroni di casa hanno giocato con Gosens a terra, fermo per una botta. Il laterale brasiliano va oltre e rimedia il cartellino giallo
15'
Grande occasione per il Manchester United: Cunha costringe De Gea agli straordinari
Il Manchester United alza il baricentro e prova a impensierire la Fiorentina. Dopo alcune triangolazioni Cunha arriva alla conclusione dalla trequarti: il brasiliano non sorprende De Gea che spinge il pallone in angolo. Il tutto con Gosens dolorante a terra.
11'
I ritmi sono nettamente inferiori rispetto al primo tempo
Nonostante la Fiorentina sia entrata meglio dei padroni di casa le difficoltà di condizioni emergono. E' possibile che a breve i due tecnici possano fare qualche sostituzione
9'
La Fiorentina perde il pallone a centrocampo e lancia lo United: Bruno Fernandes spara alto il pallone
Dopo aver gestito il pallone la Fiorentina lo perde su un fallo laterale di Dodô. I Red Devils si tuffano a capofitto verso De Gea ma Bruno Fernandes, liberatosi dai 20 metri, prova la conclusione personale: il pallone finisce in curva.
7'
La Fiorentina continua ad attaccare: Dzeko spreca tutto
Azione manovrata della Fiorentina che con un cambio di campo dalla destra serve Moise Kean dalla parte opposta. Il centravanti vede arrivare da dietro Dzeko e lo serve, il bosniaco però non è ancora al 100% e viene anticipato da un difensore dello United
6'
Nuova occasione per Sohm: lo svizzero mette in difficoltà lo United con un diagonale
La Fiorentina è entrata bene nella ripresa e si vede. Gosens scappa sulla sinistra e serve il pallone al centro: sul secondo palo arriva Sohm che con un diagonale costringe la difesa dei Red Devils a respingere il pallone in fallo laterale
5'
Altra grande occasione per la Fiorentina, Sohm ancora protagonista
Dopo esser sfuggito alla marcatura inglese, dal fondo Moise Kean serve l'ex Parma al centro dell'area di rigore. Con un tocco di schiena il centrocampista manda il pallone sulla traversa. Fiorentina vicinissima al vantaggio.
3'
La Fiorentina è pericolosa con Pongracic: il croato sfrutta una punizione di Fagioli per cercare la gioia personale
Calcio di punizione per la Fiorentina dalla trequarti. Fagioli mette il pallone in area di rigore: su una respinta della difesa inglese Marin Pongracic a botta sicura prende in testa, e stende, Yoro. L'arbitro ferma il gioco per soccorrere il difensore
1'
Inizia il secondo tempo: la Fiorentina batte il calcio d'inizio
Il direttore di gara Sam Barrot da il via al secondo tempo. E' la Fiorentina a battere il calcio d'inizio. I due allenatore confermano le squadre mandate in campo nel primo tempo.
45'
Neanche un minuto di recupero: il direttore di gara fischia la fine del primo tempo
Nonostante la sostituzione forzata di Pietro Comuzzo, il direttore di gara non concede neanche un minuto di recupero. Le due squadre vanno negli spogliatoi
43'
Mount ci prova con un tiro-cross: De Gea osserva il pallone uscire
I padroni di casa riescono a liberare Mason Mount sul perimetro dell'area di rigore. Il trequartista inglese prova a sorprendere il portiere viola ma la palla finisce sul fondo
41'
Ottima chiusura del neo entrato Kouadio: il giovane difensore viola ferma Cunha
Con un traversone dalla propria trequarti Bruno Fernandes serve Cunha nell'area di rigore della Fiorentina. Determinante la chiusura di Kouadio che copre il pallone e permette l'uscita sicura a De Gea
39'
Lo United si fa vedere ancora da calcio d'angolo: questa volta De Gea non sbaglia
Stessa combinazione su calcio d'angolo che aveva costretto De Gea al miracolo. Scema dalla bandierina com Mbeumo che serve Yoro sul dischetto del rigore. Questa volta il difensore non impensierisce lo spagnolo che ferma il pallone senza apprensioni.
39'
Il Manchester United gestisce il pallone ma non riesce a sfondare
Azione prolungata dei padroni di casa che mantengono il possesso del pallone per quasi due minuti. La Fiorentina però, schierata ottimamente dal suo allenatore, non lascia spazi.
36'
Percussione della Fiorentina: Kean viene fermato dal fischio dell'arbitro
La Fiorentina continua a farsi vedere nella metà campo dei padroni di casa. Moise Kean riesce a farsi trovar da solo sulla trequarti, ma nello stoppare il pallone entra in contatto con il difensore che lo stava marcando: il direttore di gara fischia pallo in attacco.
34'
Comuzzo non ce la fa: il centrale chiede il cambio dopo una botta
Stefano Pioli è costretto a fare il prio cambio della sfida. Pietro Comuzzo chiede la sostituzione dopo aver ricevuto una botta. Al suo posto entra Kouadio
32'
La Fiorentina torna a farsi vedere: Fagioli serve Kean ma il centravanti spreca.
La Fiorentina torna a farsi vedere dalle parte di Bayindir. Dopo un'azione prolungata, che dimostra le doti di palleggio dei viola, Fagioli serve Kean con un filtrante preciso. Il centravanti non riesce a stoppare il pallone. Sulla successiva azione Dodô prova a sorprendere il portiere turco con un fendente dal limite dell'area: il pallone finisce alto in tribuna
30'
Ennesima occasione per i padroni di casa su calcio d'angolo: De Gea fa un miracolo e mantiene il pari
Secondo calcio d'angolo consecutivo per i padroni di casa. Questa volta Mbeumo cerca lo schema con Amad, e serve Yoro in area piccola. Il difensore costringe De Gea al miracolo: lo spagnolo mantiene il risultato in parità.
29'
Lo United cresce d'intensità e mette in difficoltà la Fiorentina
Calcio d'angolo pericoloso dei padroni di casa. La difesa viola è in difficoltà ed è costretta a concedere nuovamente un calcio d'angolo.
27'
Lo United adesso ha preso fiducia e continua a mettere in difficoltà la Fiorentina. Il piu pericoloso è Mbeumo
23'
Pareggio del Manchester United: sfortunata autorete di Gosens, male De Gea
I padroni di casa pareggiano da calcio d'angolo. Il cross dalla bandierina prende impreparato David De Gea che scivola clamorosamente durante l'uscita alta. Il pallone batte sulla schiena di Gosens e finisce in porta. Proteste dei giocatori viola che chiedono un fallo sul laterale tedesco.
18'
Punizione laterale per lo United: Mbeumo serve Maguire che però non prende la porta
Punizione insidiosa per i padroni di casa, sul pallone si presenta il neo acquisto Mbeumo. L'attaccante camerunese serve un cross perfetto in area di rigore, che però Maguire non è capace di tramutare in rete: il colpo di testa del centrale spedisce la palla a lato.
18'
Segnali positivi dal tridente: i viola mettono in difficoltà i padroni di casa
Continua a ben figurare il tridente pesante proposto da Stefano Pioli. Dzeko e Gudmundsson si trovano a meraviglia, e tramite una serie di triangolazioni mettono in difficoltà la difesa dello United. Per il momento manca solo l'ultimo passaggio a Moise Kean
15'
Errore difensivo dello United che manda in porta Gudmundsson: l'islandese spreca l'occasione per il raddoppio
La difesa dello United recupera palla dopo una prolungata azione della Fiorentina, ma i due centrali non si intendono lanciando Albert Gudmundsson a tu per tu con il portiere. L'attaccante islandese, che probabilmente non si aspettava il pallone, spreca tutto.
13'
I padroni di casa continuano ad avere il pallino del gioco: Kean conquista un fallo prezioso
I Red Devils continuano ad avere il pallino del gioco, costringendo i viola a chiudersi nella propria metà campo. Dopo svariati cambi di gioco Moise Kean ruba un pallone sulla trequarti, conquistando un fallo prezioso per far rifiatare i compagni
10'
Lo United prova a reagire: dopo una percussione Diallò spreca un'occasione dal limite
Reazione immediata dei padroni di casa che si presentano in area di rigore della Fiorentina, con Amad Diallò che prova a sorprendere De Gea dal limite: palla alla sinistra della porta viola.
8'
Vantaggio della Fiorentina: Sohm sblocca la sfida su calcio d'angolo
RETE ALL'ESORDIO PER SIMON SOHM: l'ex Parma sblocca la sfida con un piatto su calcio d'angolo. Dalla bandierina si presenta Albert Gudmundsson che con un cross preciso serve il tedesco all'altezza del dischetto del rigore: il centrocampista mette il pallone alle spalle del portiere turco con destro preciso.
4'
Manchester-United: 0-0 Kean si rende pericoloso su assist di Dzeko
Dopo alcuni minuti di studio la Fiorentina recupera palla con Ranieri, e riparte l'azione manovrata. Il centrale viola serve Dzeko che con un cross deviato mette Kean davanti alla porta di Bayindir: il centravanti, di testa, spedisce la palla sopra la traversa.
Manchester United-Fiorentina: inizia la sfida dell'Old Trafford
1' Fischio d'inizio dell'arbitro: Inizia la sfida dell'Old Trafford
All'ingresso in campo delle due squadre il capitano del Manchester United Bruno Fernandes consegna una targa celebrativa all'ex compagno di squadra David De Gea.