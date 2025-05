Roma-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Se non è la partita più importante del campionato della Fiorentina, poco ci manca. Alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, la squadra di Raffaele Palladino sarà ospite di una Roma che tra le mura amiche, in Serie A, non perde da novembre. Ranieri ha cambiato completamente il volto dei giallorossi, che hanno recuperato l’enorme distacco con i viola e adesso sono lì con loro a lottare per un posto in Europa, magari in Champions League. Si preannuncia una sfida caldissima, diretta dall’arbitro Chiffi.

