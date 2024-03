Una Vita dopo, si torna in campo. Uno dei periodi più tristi e cupi della nostra storia recente

Purtroppo, è proprio il caso di dirlo… la Fiorentina, contro il Milan, tornerà in campo una Vita dopo. Quella che ci ha lasciato il direttore Barone, con quel vuoto nell'animo che i tifosi viola stanno provando ormai da giorni. D'altronde, l'ultima gara ufficiale della Prima Squadra risale al 14 marzo, giorno in cui al Franchi venne ospitato il Maccabi Haifa.

La scomparsa di Barone e… provare solo a ripartire!

La tragedia del compianto Joe ci ha lasciato senza Viola per più di due settimane, in un limbo che - finalmente - sabato alle 20:45 avrà fine. L'Artemio è già tutto esaurito, un'immane coreografia colorerà la notte di Campo di Marte, anticipando un match che ha un sapore nitidissimo d'Europa. Una Vita dopo, si torna in campo. Per una Vita che se n'è andata e per tante altre che sono rimaste, per Lei oppure semplicemente no…

tempi cupi, pieni di tristezza d'animo

Quello appena trascorso - ma che ancora non si è concluso - è stato uno dei periodi più difficili della storia recente della Fiorentina. Non solo il club ha perso all'improvviso il suo punto di riferimento, ma anche i tifosi sono rimasti disorientati, sommersi in un mare di interrogativi. E allora, alla fine, cosa c'è di meglio se non un pallone che rotola su un prato verde inseguito da undici maglie viola? Proviamo a non pensarci, almeno per novanta minuti… poi, si vedrà.