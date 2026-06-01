In America con la firma del nuovo allenatore. Il problema che impedisce ancora l'annuncio
Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, dopo aver avuto carta bianca sulla scelta del nuovo allenatore da parte dalla proprietà (che era favorevole per modi, usi e costumi di famiglia alla conferma di Vanoli) sta cercando di chiudere in fretta la questione.
La composizione dello staff
Paratici è andato avanti per la propria strada e ha come obiettivo numero uno in questo senso Fabio Grosso. L'accordo tra le parti, ormai atteso da giorni, è invece sempre lì nel limbo di una situazione che può essere risolta se lo stesso Grosso consegna alla Fiorentina il via libera definitivo del Sassuolo e se vengono ridotte le distanze fino ad annullarle sulla composizione dello staff come ostacolo maggiore.
Negli States con la firma
Questo è quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Gli uomini di Grosso sono diversi, a cominciare dal suo vice Raffaele Longo, che è stato anche un giocatore della Fiorentina ai tempi della C2. Poi i collaboratori tecnici Mauro Caretta e Giuseppe Foti, il preparatore dei portieri Marco Bizzarri, i preparatori atletici Vittorio Carello e Francesco Vaccariello. In America, scrive ancora il quotidiano citato, direttore generale (Alessandro Ferrari) e direttore sportivo vogliono e devono andarci con la scelta fatta.