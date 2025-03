Torneo di Viareggio, Fiorentina-Sassuolo 1-0: la Viola soffre ma regge. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Sassuolo 1-0 (Puzzoli 29')

FIORENTINA (4-3-2-1): Dolfi; Turnone, Batignani, Sadotti, Sturli; Atzeni, Bonanno (C), Evangelista; Puzzoli, Pisani; Angiolini. All.: Capparella.

A disposizione: Colaciuri, Tonti, Biagioni, Kaba, Sardilli, Fei, Kone, Pirrò, Ciacci, Arcadipane, Masoni, Guidorizzi, Magalotti, Di Pierdomenico, Ceccarini, Tchouameni, Diallo.

Le squadre in campo prima del fischio d'inizio

Presenti allo stadio ‘Buon Riposo’ di Seravezza (LU) anche il direttore delle giovanili, Angeloni, e il giovane Maiorana, attaccante - infortunato - della formazione U18.

Questo pomeriggio torna in campo l’Under 18 della Fiorentina di Marco Capparella. Ad appena due giorni dalla vittoria per 4-2 contro l’Imolese, i viola tornano in campo per provare a raggiungere la finale della settantacinquesima edizione del Torneo di Viareggio. Con fischio d’inizio alle ore 15.00, la Fiorentina scenderà in campo a Seravezza contro i pari età del Sassuolo, che nei quarti di finale hanno eliminato i nigeriani dell’Ojodu City. L’altra semifinale, giocata in contemporanea a Torre del Lago, vedrà opporsi Torino e Genoa.

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.