Atalanta-Fiorentina 1-2 (57' Tavanti, 70' Bertolini, 91' Tarantino)

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Balbo (89' Elia); Keita, Harder, Gudelevicius (84' Mazzeo); Bertolini (78' Puzzoli), Braschi (78' Tarantino), Rubino.

A disp.: Vannucchi, Turnone, Sadotti, Romani, Deli, Ievoli, Lamouliatte.

Allenatore: Daniele Galloppa

Turno infrasettimanale per il campionato Primavera. Alle ore 15 la Fiorentina scenderà in campo a Zingonia contro l'Atalanta, nella gara valida per la 26esima giornata. I viola di Galloppa, reduci da sette vittorie di fila, andranno alla ricerca della vittoria per proteggere il primato in classifica.

