Giani premia Pepito col Pegaso dello Sport: "Rossi rimarrà sempre nel cuore dei tifosi viola, ha scritto la storia qua"

In occasione del Pepito Day, giornata dedicata all'addio al calcio giocato di Giuseppe Rossi, all'ex attaccante della Fiorentina è arrivato anche un riconoscimento dalla Regione Toscana.

Eugenio Giani in persona ha premiato Pepito consegnandogli il Pegaso dello Sport, commentando poi così il ricordo che Rossi ha lasciato nei tifosi fiorentini: “Pepito, a Firenze, è rimasto nel cuore dei tifosi. Un giocatore che si è fatto amare e stimare, simbolo di una squadra che ha regalato diverse soddisfazioni ai tifosi: di lui, non possiamo che ricordare quel 20 ottobre 2013, quando scrisse la storia vincendo in rimonta per 4 a 2 contro la Juventus e segnando una tripletta: nessun tifoso viola dimenticherà mai quel giorno, fu un'emozione unica”