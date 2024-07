Bolton-Fiorentina 1-1: gli inglesi trovano il pari per una brutta uscita di Terracciano - Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Bolton-Fiorentina 1-1 (21' Brekalo, 65' Adeboyejo)

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Ikone, Barak (Amatucci 54'), Bianco, Fortini; Brekalo, Caprini (Rubino 54'); Kean. A disp.: Christensen, Martinelli, Kayode, Dodô, Pongracic, Baroncelli, Kouadio, Krastev, Parisi, Amatucci, Mandragora, Sottil, Munteanu, Rubino, Kouame. All.: Palladino.

67' -

65' - GOL BOLTON. Punizione dal limite per il Bolton, che trova il pareggio con Adeboyejo dopo un'uscita sbagliata di Terracciano che si scontra goffamente con Ranieri e poi non riesce a recuperare la posizione. Pessimo intervento dell'estremo difensore viola

62' - Ottima proposta individuale di Ikone, che prima salta netto un avversario e poi apre dall'altra parte del campo, ma un difendente inglese riesce a mettere in salvo la sfera. Dagli sviluppi del corner, Amatucci arriva a concludere dal limite dell'area, ma para facilmente il portiere

61' - Buon possesso palla del Bolton, che gira la sfera fra difesa e portiere. Da segnalare in questa ripresa la posizione insolita di Ikone, quasi da terzino. In realtà, si tratta di una disposizione tattica che lo vede da quinto di difesa, aiutando la linea a tre per non soffrire le avanzate laterali dei britannici

58' - Buona risposta di Baxter su tiro di Fortini dalla sinistra: il portiere del Bolton respinge a due mani una conclusione forte ma non irresistibile

54' - Cambi per Palladino: escono Barak e Caprini, entrano Amatucci e Rubino.

53' - Palo di Kean! L'attaccante italiano colpisce il legno da posizione defilata. C'è però da dire che se avesse servito Caprini, il giovane avrebbe avuto tutta la porta spalancata davanti a sé

51' - Sale bene la linea difensiva gigliata che lascia in fuorigioco un attaccante del Bolton

49' - Palleggia, senza prendersi troppi rischi la Fiorentina di Palladino. Fortini prova a sfondare sulla fascia, ma la sfera finisce sul fondo

45' - Inizia la ripresa, nessun cambio nelle file dei Viola.

45' - FINE PRIMO TEMPO. Una discreta Fiorentina è avanti sul Bolton, formazione di terza serie inglese, grazie ad una bella rete di Brekalo, su assist di Caprini. Britannici comunque pericolosi con una traversa colpita al minuto 36, dagli sviluppi di un contropiede fulmineo sul quale i ragazzi di Palladino non erano posizionati correttamente

45' - Riparte dal basso la Viola di Palladino, intanto l'arbitro non assegna alcun recupero nonostante l'infortunio prolungato del difensore britannico

44' - Non ce la fa il difensore inglese, Bolton costretto al cambio. Gioco che riprende adesso

41' - Cooling break improvvisato a causa di un infortunio per gli inglesi: un giocatore è rimasto fermo verso l'area del proprio portiere

36' - Clamorosa occasione da gol per gli inglesi, che centrano una traversa da pochissimi passi a Terracciano fuori causa. Contropiede micidiale subito da una Fiorentina posizionata malissimo

30' - Si fa vedere anche il Bolton che va vicino al pari con una conclusione ravvicinata che viene sparata alta e fuori

28' - Kean lanciato verso il portiere inglese viene fermato da un di fuorigioco. Molto propositivo l'attaccante di Palladino

22'- Caprini conclude male in semi rovesciata una bella azione viola, impattando male il pallone

21' - Goooooooool VIOLA! piattone di Brekalo su spunto di Caprini dalla destra: palla a rimorchio e piattone sotto misura per il croato.

10' - Biraghi! Il capitano viola sfiora il vantaggio con un mancino rasoterra che viene parato da Baxter.

3' - “Ciabattata” di Kean che dal limite dell'area non impatta bene la sfera che finisce sul fondo. Peccato Moise.

1' - Calcio d'inizio in Inghilterra, Bolton e Fiorentina si sfidano con i ragazzi di Palladino in maglia viola.

La Fiorentina ha da poco avviato la sua seconda parte di ritiro precampionato. Dopo i primi allenamenti al Viola Park e l'amichevole contro la Reggiana, oggi arriva il primo test in terra inglese. La squadra viola se la vedrà contro il Bolton, di fronte a circa 15mila persone (stima degli spettatori attesi).

Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la consueta diretta testuale. Fischio d'inizio alle ore 20:30 (italiane). Si gioca al Community Stadium di Bolton.