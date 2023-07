Stella Rossa-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Continua il precampionato della Fiorentina: terminate le prime due settimane di ritiro al Viola Park, la squadra viola è volata in Serbia per affrontare la Stella Rossa, club nel quale è cresciuto Luka Jovic. Rimasti a casa Amrabat e Gonzalez, ci sono tutti i volti nuovi di questo calciomercato estivo: Sabiri, Parisi e Arthur Melo. L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali del club viola.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio al ‘Marakana’ di Belgrado alle ore 20.

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o refreshate la pagina se siete su dispositivo portatile.