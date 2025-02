Baldini: "La gestione di Gudmundsson non mi soddisfa: Palladino non lo ha fatto sentire protagonista. Se il tecnico resterà.."

Questo pomeriggio il giornalista di Rai Sport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune dei temi piu caldi di casa Fiorentina. Questo un estratto:

“Paragonare Gudmundsson con Gomez? Sono d’accordo in parte. Il tedesco arrivò a Firenze sano, iniziando la stagione molto bene diventando protagonista subito con il Genoa assieme a Pepito Rossi. Poi si fece male contro il Cagliari in casa, e da li sono partiti i problemi. Ho invece il forte dubbio che Gudmundsson sia stato preso dal Genoa che non era già nelle migliori condizioni. Quando si era ripreso ha avuto quel problema a Lecce che lo ha fatto tornare in discussione. E’ vero che c’è la privacy ma credo che la Fiorentina ci abbia raccontato qualcosa di diverso dalla realtà: non credo che in quella partita l’islandese abbia avuto una lesione muscolare, secondo me addirittura è stato il caso di un vero e proprio strappo”.

“Il fatto che Palladino non lo abbia fatto sentire protagonista credo abbia influito sul suo rendimento”

Ha anche aggiunto: “A questo aggiungo anche le scelte di Palladino, che quando lo aveva recuperato fisicamente non lo ha fatto sentire protagonista, facendolo spesso giocare lontano dalla porta in un ruolo non suo. Mi sembra sia il piu lontano parente del giocatore visto nelle passate stagione al Genoa. Non averlo fatto sentire un big come Kean ha fatto la differenza: è un nordico, un freddo caratterialmente, che probabilmente si è anche arrabbiato per come è stato gestito. Un giocatore come lui non può essere inserito contro il Napoli solo sullo 0-3".

“Se resta Palladino difficilmente sarà riscattato e farà ritorno a Genova”

Ha poi concluso: “Anche non farlo giocare a Milano, preferendogli Parisi, credo che abbia fatto arrabbiare il giocatore. Anche l’ultima sfida contro il Como, me lo aspettavo dal primo minuto. Se il tecnico sarà Palladino anche il prossimo anno credo che difficilmente la Fiorentina lo riscatterà: credo che ci saranno molte possibilità che possa tornare a Genova”.