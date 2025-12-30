Stagioni agli antipodi: poteva essere l'allenatore della Fiorentina, e invece non ha ancora perso in campionato

Già a maggio si parlava di un Farioli - all'epoca svincolato - sulla lista di papabili nuovi allenatori della Fiorentina: rumours poi alimentati dalla sua presenza a Firenze, proprio dopo la rottura tra la società gigliata e Palladino. Poi, Commisso optò per Pioli, mentre Farioli ha trovato casa al Porto.

Uno schiacciasassi

Difficile dire se le sorti della Fiorentina sarebbero cambiate con Farioli in panchina, ma ciò che è certo è che il tecnico ex Ajax e Nizza sta vivendo la sua miglior stagione da allenatore. Non solo è primo in classifica col suo Porto, ma è anche imbattuto in campionato: su 16 partite, ne ha vinte quindici e pareggiata una. Se ci si aggiunge poi un girone di Europa League dove al momento ha raccolto 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, il quadro della stagione assume ancora più valore.

La sliding door della stagione

Ma non è finita qui: assieme a Kompany, che allena il Bayern Monaco, è l'unico allenatore a non aver ancora perso in campionato. La curiosità che unisce i due tecnici? Entrambi sono under 40, con l'allenatore fiorentino che addirittura ne ha 36, di anni. L'enorme divario di risultati tra la Fiorentina e il Porto fa veramente riflettere: l'arrivo di Farioli al Viola Park rimarrà una sliding door della stagione dei viola.