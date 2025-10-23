​​

La Fiorentina torna finalmente alla vittoria calando il tris ed espugnando Vienna in Conference League

Redazione /

Redazione /

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3 (9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, P.Marì, Viti; Fortini (77'Dodô), Ndour, Nicolussi Caviglia (57' Mandragora), Fagioli (57' Sohm), Parisi; Piccoli, Dzeko (77' Gudmundsson). All.: Pioli

 

  • 93'
    Share Link

    Finisce qua! La Fiorentina torna a vincere e lo fa per 3-0 in Conference League contro il Rapid Vienna: a segno Ndour nel primo tempo e Dzeko e Gudmundsson nella ripresa.

  • 90'
    Share Link

    Assegnati tre minuti di recupero.

  • 88'
    goal
    Share Link

    Gol della Fiorentina!

    GOOOOOL! GUDMUNDSSON! Appena subentrato Koaudio lancia Gudmundsson che si trova libero di calciare con il sinistro sul secondo palo! 3-0 per i viola!

  • 86'
    substitution
    Share Link

    Altro cambio per la Fiorentina: esce Parisi, tocca a Kouadio che fa così il suo esordio europeo.

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Doppio cambio nel Rapid Vienna: escono Kara e Seidl, vanno in campo Weixelbraun e Schaub.

  • 83'
    Share Link

    Serie di cross messi in mezzo all'area dagli austriaci, Viti allontana il pallone e si prende anche fallo.

  • 80'
    Share Link

    Traversone dalla sinistra da parte del Rapid Vienna, pallone che scorre in area davanti a De Gea.

  • 77'
    substitution
    Share Link

    Doppio cambio nella Fiorentina: escono Dzeko e Fortini, tocca a Gudmundsson e Dodô.

  • 75'
    Share Link

    Cambi nel Rapid Vienna: esce Amane, va in campo Ndzie.

  • 72'
    Share Link

    Rapid che prova a riaprirla in qualche modo, Fiorentina in gestione: cross lungo di Auer dalla trequarti ma la palla non finisce ad alcun compagno

  • 68'
    Share Link

    Ripartenza condotta da Sohm, in una sorta di contropiede allargato: lo svizzero poi cerca il tiro a girare ma il pallone sorvola la traversa

  • 63'
    Share Link

    E De Gea il miracolo lo fa anche oggi

    Tiro fulminante di Seidl dai venticinque metri, vola De Gea a toglierla dal sette, con la palla che tocca anche un pezzo di traversa

  • 61'
    Share Link

    Cross radente da sinistra dalla zona Parisi con il pallone che attraversa l'area in modo insidioso

  • 57'
    substitution
    Share Link

    Fuori Nicolussi e Fagioli

    Si chiude qui la serata di Nicolussi Caviglia e Fagioli, ottima la prova soprattutto del secondo e un po' di pensieri proiettati già al Bologna per Pioli: dentro Mandragora e si rivede Sohm

  • 54'
    Share Link

    Ci riprova Fagioli: altro bel pallone alle spalle della difesa e Dzeko sfiora l'aggancio volante

  • 52'
    Share Link

    Ahoussou pericoloso!

    Riceve in area il centrale ivoriano del Rapid, dopo un paio di rimpalli, ma il suo tiro di sinistro finisce centrale tra le mani di De Gea

  • 50'
    Share Link

    C'era uno spiraglio per lanciare Piccoli in verticale: Dzeko riceve e cerca il filtrante ma sbaglia il lato da cui far passare il pallone, chiuso da Ahoussou

  • 48'
    goal
    Share Link

    GOOOOLLLL!!!!

    Il raddoppio di Dzeko!!! Eccola la firma del bosniaco ed ecco il raddoppio della Fiorentina! Pallone di Ndour per Fortini a destra, cross di prima intenzione per l'attaccante che con una gran girata di prima intenzione buca Hedl

  • 47'
    Share Link

    Colpo di testa di Pablo Marì! Su corner di Nicolussi Caviglia lo spagnolo cerca il secondo palo e lo manca di poco

  • 46'
    match_started
    Share Link

    Si riparte a Vienna

    Inizia il secondo tempo, si riparte senza cambi per quanto riguarda Pioli

  • -2'
    break_start
    Share Link

    Finisce il primo tempo!

    Si chiude qui la prima frazione a Vienna, Fiorentina avanti con il rimpallo fortunoso di Ndour al termine di un buon primo tempo

  • 42'
    Share Link

    Leggerezza di Pablo Marì che tocca sporco all'indietro, ne approfitta Kara che calcia libero dal limite ma non trova la porta

  • 41'
    Share Link

    Azione prolungata con Nicolussi Caviglia che mette un secondo cross al centro e Piccoli di testa colpisce centrale, parata di Hedl

  • 40'
    Share Link

    Penetra in area da destra la Fiorentina con Ndour, liberato da Nicolussi Caviglia ma sul cross basso Horn spazza in angolo

  • 37'
    Share Link

    Qualche brivido per un pallone in area di Antiste, Bolla si infila tra Viti e Pablo Marì ma poi non riesce a controllare il pallone 

  • 30'
    yellow_card
    Share Link

    Primo giallo anche tra le file del Rapid: Kara entra in netto ritardo su Nicolussi Caviglia e lo falcia ‘tristemente’

  • 34'
    Share Link

    Altra bella giocata di Fagioli che si propone molto in questo primo tempo, cross di esterno a cercare ancora Piccoli ma stavolta la difesa del Rapid salva in angolo

  • 31'
    Share Link

    Gol mangiato da Piccoli!

    Un lancio meraviglioso di Fagioli che dopo un dribbling al limite dell'area viola, mette in porta Piccoli: a tu per tu con Heidl calcia fuori!!

  • 29'
    yellow_card
    Share Link

    Giallo a Comuzzo!

    Calcola male un rimbalzo del pallone il centrale viola che è costretto ad allargare il braccio per fermare un possibile contropiede e si becca l'ammonizione

  • 27'
    Share Link

    Rimane a terra Kara dopo aver preso un calcio volante, sullo slancio, da Pablo Marì che l'aveva anticipato di testa

  • 25'
    Share Link

    Stavolta la punizione sulla trequarti è per la Fiorentina, dal centro-destra ma Nicolussi Caviglia cerca addirittura la porta, trovando la barriera

  • 22'
    Share Link

    Altra punizione molto pericolosa per il Rapid sulla trequarti: Seidl batte basso, con Pablo Marì che la alza e sulla sponda di Ahoussou esce De Gea appena in tempo

  • 21'
    Share Link

    Rimessa offensiva per la Fiorentina, con pallone passato da Fortini a Ndour e dopo un lungo trattamento di asciugatura della sfera, il centrocampista fa controfallo

  • 17'
    Share Link

    Un bello spunto di Fortini sulla sinistra, con un'azione individuale fermata da una trattenuta di Seidl

  • 14'
    Share Link

    Sul corner seguente, c'è un rinvio di Viti che colpisce il braccio di Ndour con gli austraici che volevano un penalty ma situazione lasciata giustamente correre dall'arbitro

  • 13'
    Share Link

    Rapid insidioso, prima con un cross di Antiste che attraversa tutta l'area, poi Amane calcia dal limite e trova una deviazione, in angolo

  • 09'
    goal
    Share Link

    GOOOOLLL!!! Il rimpallo di Ndour!

    Fiorentina in vantaggio con Ndour! L'azione si sviluppa a sinistra con Dzeko che prova a calciare dal lato corto dell'area di rigore, Heidl ribatte e il pallone ‘picchia’ sullo stinco di Ndour e finisce in porta. Carambola fortunosa viola

  • 07'
    Share Link

    Fallo di Pablo Marì su Kara sulla trequarti ma la punizione di Seidl viene sventata da Viti e Fortini

  • 06'
    Share Link

    Prova a rispondere il Rapid, cross che pesca Kara al colpo di testa ma la sponda finisce tra le braccia di De Gea

  • 03'
    Share Link

    Clamorosa occasione viola!

    Sul primo corner della gara, Nicolussi cerca il secondo palo dove Hedl sbaglia l'uscita e Viti colpisce a porta vuota ma Ahoussou respinge sulla linea! E poi si ripete anche su Dzeko

  • 01'
    match_started
    Share Link

    Inizia la partita!

    Comincia il match all'Allianz Stadion di Vienna, Fiorentina in completo scuro

