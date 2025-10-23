Rapid Vienna-Fiorentina 0-2 La firma di Dzeko! Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Rapid Vienna-Fiorentina 0-2 (9' Ndour, 48' Dzeko)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, P.Marì, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia (57' Mandragora), Fagioli (57' Sohm), Parisi; Piccoli, Dzeko. All.: Pioli
-
75'
Cambi nel Rapid Vienna: esce Amane, va in campo Ndzie.
-
72'
Rapid che prova a riaprirla in qualche modo, Fiorentina in gestione: cross lungo di Auer dalla trequarti ma la palla non finisce ad alcun compagno
-
68'
Ripartenza condotta da Sohm, in una sorta di contropiede allargato: lo svizzero poi cerca il tiro a girare ma il pallone sorvola la traversa
-
63'
E De Gea il miracolo lo fa anche oggi
Tiro fulminante di Seidl dai venticinque metri, vola De Gea a toglierla dal sette, con la palla che tocca anche un pezzo di traversa
-
61'
Cross radente da sinistra dalla zona Parisi con il pallone che attraversa l'area in modo insidioso
-
57'
Fuori Nicolussi e Fagioli
Si chiude qui la serata di Nicolussi Caviglia e Fagioli, ottima la prova soprattutto del secondo e un po' di pensieri proiettati già al Bologna per Pioli: dentro Mandragora e si rivede Sohm
-
54'
Ci riprova Fagioli: altro bel pallone alle spalle della difesa e Dzeko sfiora l'aggancio volante
-
52'
Ahoussou pericoloso!
Riceve in area il centrale ivoriano del Rapid, dopo un paio di rimpalli, ma il suo tiro di sinistro finisce centrale tra le mani di De Gea
-
50'
C'era uno spiraglio per lanciare Piccoli in verticale: Dzeko riceve e cerca il filtrante ma sbaglia il lato da cui far passare il pallone, chiuso da Ahoussou
-
48'
GOOOOLLLL!!!!
Il raddoppio di Dzeko!!! Eccola la firma del bosniaco ed ecco il raddoppio della Fiorentina! Pallone di Ndour per Fortini a destra, cross di prima intenzione per l'attaccante che con una gran girata di prima intenzione buca Hedl
-
47'
Colpo di testa di Pablo Marì! Su corner di Nicolussi Caviglia lo spagnolo cerca il secondo palo e lo manca di poco
-
46'
Si riparte a Vienna
Inizia il secondo tempo, si riparte senza cambi per quanto riguarda Pioli
-
-2'
Finisce il primo tempo!
Si chiude qui la prima frazione a Vienna, Fiorentina avanti con il rimpallo fortunoso di Ndour al termine di un buon primo tempo
-
42'
Leggerezza di Pablo Marì che tocca sporco all'indietro, ne approfitta Kara che calcia libero dal limite ma non trova la porta
-
41'
Azione prolungata con Nicolussi Caviglia che mette un secondo cross al centro e Piccoli di testa colpisce centrale, parata di Hedl
-
40'
Penetra in area da destra la Fiorentina con Ndour, liberato da Nicolussi Caviglia ma sul cross basso Horn spazza in angolo
-
37'
Qualche brivido per un pallone in area di Antiste, Bolla si infila tra Viti e Pablo Marì ma poi non riesce a controllare il pallone
-
30'
Primo giallo anche tra le file del Rapid: Kara entra in netto ritardo su Nicolussi Caviglia e lo falcia ‘tristemente’
-
34'
Altra bella giocata di Fagioli che si propone molto in questo primo tempo, cross di esterno a cercare ancora Piccoli ma stavolta la difesa del Rapid salva in angolo
-
31'
Gol mangiato da Piccoli!
Un lancio meraviglioso di Fagioli che dopo un dribbling al limite dell'area viola, mette in porta Piccoli: a tu per tu con Heidl calcia fuori!!
-
29'
Giallo a Comuzzo!
Calcola male un rimbalzo del pallone il centrale viola che è costretto ad allargare il braccio per fermare un possibile contropiede e si becca l'ammonizione
-
27'
Rimane a terra Kara dopo aver preso un calcio volante, sullo slancio, da Pablo Marì che l'aveva anticipato di testa
-
25'
Stavolta la punizione sulla trequarti è per la Fiorentina, dal centro-destra ma Nicolussi Caviglia cerca addirittura la porta, trovando la barriera
-
22'
Altra punizione molto pericolosa per il Rapid sulla trequarti: Seidl batte basso, con Pablo Marì che la alza e sulla sponda di Ahoussou esce De Gea appena in tempo
-
21'
Rimessa offensiva per la Fiorentina, con pallone passato da Fortini a Ndour e dopo un lungo trattamento di asciugatura della sfera, il centrocampista fa controfallo
-
17'
Un bello spunto di Fortini sulla sinistra, con un'azione individuale fermata da una trattenuta di Seidl
-
14'
Sul corner seguente, c'è un rinvio di Viti che colpisce il braccio di Ndour con gli austraici che volevano un penalty ma situazione lasciata giustamente correre dall'arbitro
-
13'
Rapid insidioso, prima con un cross di Antiste che attraversa tutta l'area, poi Amane calcia dal limite e trova una deviazione, in angolo
-
09'
GOOOOLLL!!! Il rimpallo di Ndour!
Fiorentina in vantaggio con Ndour! L'azione si sviluppa a sinistra con Dzeko che prova a calciare dal lato corto dell'area di rigore, Heidl ribatte e il pallone ‘picchia’ sullo stinco di Ndour e finisce in porta. Carambola fortunosa viola
-
07'
Fallo di Pablo Marì su Kara sulla trequarti ma la punizione di Seidl viene sventata da Viti e Fortini
-
06'
Prova a rispondere il Rapid, cross che pesca Kara al colpo di testa ma la sponda finisce tra le braccia di De Gea
-
03'
Clamorosa occasione viola!
Sul primo corner della gara, Nicolussi cerca il secondo palo dove Hedl sbaglia l'uscita e Viti colpisce a porta vuota ma Ahoussou respinge sulla linea! E poi si ripete anche su Dzeko
-
01'
Inizia la partita!
Comincia il match all'Allianz Stadion di Vienna, Fiorentina in completo scuro