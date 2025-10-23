Rapid Vienna-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Dopo il successo contro il Sigma Olomouc della prima partita, la Fiorentina torna in campo nella fase campionato di Conference League, per andare a sfidare il Rapid Vienna in casa propria.

Il calcio d'inizio

La gara tra la compagine di Pioli e quella di Stöger avrà inizio alle ore 18:45, e l'arbitro sarà l'israeliano Yigal Frid. Il Rapid Vienna ha perso nettamente la prima gara del torneo in casa del Lech Poznan, col punteggio di 4-1, e proverà a rialzarsi.

