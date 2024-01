L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Tag24 per commentare il momento della squadra viola in vista della gara di stasera contro l'Inter: "La viola deve sfruttare ogni singolo momento, contenere quando c’è da contenere, stando molto attenti in fase difensiva. Italiano è uno che chiede sempre ai suoi ragazzi di giocare d’anticipo, con grande pressione e nell’uno contro uno, e per questo servirà grande attenzione. Per vincere contro il nerazzurri servirà la partita perfetta, ma questa squadra non è certo quarta per caso”.

“La Fiorentina non deve perdere la sua identità”

E prosegue: “Penso che la cosa fondamentale sia non perdere la sua identità, poi che sia difesa a tre o a quattro poco cambia. Quando la Fiorentina sta bene, e approccia la partita in modo corretto, può creare problemi a chiunque. Ha giocatori molto bravi a recuperare palla e ripartire e devono essere bravi a sfruttare le occasioni, che sicuramente arriveranno. È chiaro che entrambe possono vincerla, ma difficilmente mi aspetto un pareggio perché ci sono giocatori di grande qualità che possono sbloccarla in ogni istante”.

“La squadra viola ora deve essere brava e furba”

Flachi aggiunge: “La Fiorentina deve sfruttare questa occasione. E’ in corsa per tutte le competizioni, anche se la prima, che era la Supercoppa, le è sfuggita. Non è stata la squadra di sempre e mi dispiace, ero convinto avrebbe fatto un buon torneo, ma non è andata come mi aspettavo. Ha tutte le carte in regola però per giocarsela fino alla fine, perché è una squadra che è migliorata anno dopo anno. Può essere la stagione del salto di qualità. Lì sopra ci può stare, lo sta dimostrando e ora deve essere solo brava e furba, e sfruttare gli errori degli altri”.

“E se ci fosse stato un grande attaccante…”

E alla domanda se a questa squadra manca soltanto un grande attaccante per fare il definitivo salto: “Assolutamente sì, la Fiorentina è quarta in classifica e sta facendo già tantissimo, figuriamoci se ci fosse stato anche un grande attaccante”.