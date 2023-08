Fiorentina-Sestri Levante 5-0, altro autogol per la cinquina viola. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Sestri Levante 5-0: 6' Comuzzo, 13' Infantino, 21 aut. Troiano, 27' Kouame, 39' aut. Parlanti.

Fiorentina (4-3-3): Martinelli; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Duncan, Infantino; Sabiri Kouame, Jovic.

42' Fiorentina che ora gestisce il pallone limitando così il dispendio di energie.

39' Gol! Cross dalla bandierina di Biraghi, prova ad andare Kouame sul pallone ma è Parlanti che fa autogol per il 5-0 viola.

36' Biraghi prova a servire Kouame in area, c'è la deviazione decisiva di Furno.

33' Cross di Furno con Martinelli che esce con i pugni, ma c'era fuorigioco.

30' Va nuovamente al cross in are Infantino, pallone che stavolta diventa preda del portiere in uscita.

27' GOOOL!!! Kouame!!! Sabiri pesca Duncan che si fa vedere in area per servire Jovic; l'attaccante viola protegge il pallone e lo scarica all'indietro per la conclusione di potenza di Kouame per il 4-0.

24' Grande partita di Infantino, che a centrocampo sta facendo ubriacare gli avversari con le sue giocate.

21' Gol! Infantino crossa in area su calcio di punizione, va di testa Kouame che colpisce il secondo palo, poi sulla ribattuta Troiano spedisce involontariamente il pallone in porta per il 3-o viola.

20' Ci prova Jovic con una conclusione di potenza diretta in porta, para Anacoura.

16' Occasione per il Sestri Levante, con la percussione di Candiano che porta al tiro da destra D'Antoni, para Martinelli.

13' GOOOL! Grande azione Infantino che mette nel mezzo per Jovic, il quale apre per Sabiri che spedisce in porta il pallone per il 2-0 viola.

11' Fiorentina che mantiene il possesso del pallone, gli avversari provano a marcare stretto quando possono.

9' Sabiri scarica per Amrabat che va al tiro da fuori area, para Anacoura.

6' GOOOL! Comuzzo! Bella iniziativa di Infantino che va al tiro in area, respinta del portiere e Comuzzo deposita in gol anticipando anche Jovic.

3' Prima occasione per la Fiorentina, con Kayode che dopo una bella azione personale crossa in area per il colpo di testa di Jovic che finisce fuori di poco.

1' Inizia la gara amichevole al ‘Franchi’!

Questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata nella penultima amichevole di questo inizio di stagione: alle ore 20, sul terreno di gioco dello Stadio Franchi, i viola ospiteranno il Sestri Levante dell’ex attaccante della Primavera Elion Toci. A una settimana dalla prima giornata campionato, la trasferta di sabato prossimo a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, l’obiettivo del mister sarà quello di capire a che punto è la sua squadra.

Gli occhi di tutti saranno sia sui nuovi arrivati, Arthur e Parisi in primis, ma anche su profili come Nico Gonzalez e Jovic, chiamati a dare una scossa dopo un precampionato non proprio esaltante. Fiorentinanews.com vi offrirà a partire dalle 19 la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio anche alle parole dei protagonisti a fine partita.