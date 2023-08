Fiorentina-Sestri Levante: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata nella penultima amichevole di questo inizio di stagione: alle ore 20, sul terreno di gioco dello Stadio Franchi, i viola ospiteranno il Sestri Levante dell’ex attaccante della Primavera Elion Toci. A una settimana dalla prima giornata campionato, la trasferta di sabato prossimo a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, l’obiettivo del mister sarà quello di capire a che punto è la sua squadra: gli occhi di tutti saranno sia sui nuovi arrivati, Arthur e Parisi in primis, ma anche su profili come Nico Gonzalez e Jovic, chiamati a dare una scossa dopo un precampionato non proprio esaltante. Fiorentinanews.com vi offrirà a partire dalle 19 la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio anche alle parole dei protagonisti a fine partita.